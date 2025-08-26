Noticias imprescindibles
Estos son los temas más importantes que debes leer de este martes
Martes, 26 de agosto 2025, 21:23
Inmigración
El Gobierno pone cifra a la capacidad de La Rioja de acoger migrantes menores: 107
El ratio está en 32,6 plazas para niños y adolescentes migrantes no acompañados por cada 100.000 habitantes para el conjunto de España
Sucesos
No es un mensaje de tu banco: nueva oleada de estafas mediante 'phising' en La Rioja
Los fraudes han afectado a varias personas de diferentes localidades riojanas, que han sufrido pérdidas económicas de un total de 72.500 euros
Obras
La carretera que une Villamediana y Logroño, cortada
La vía se verá afectada por las obras de la autovía A-68
Barrios de Logroño
A la desaparecida Casa de las Tetas le crecen los problemas
Vecinos del popular edificio derribado hace 17 años en la esquina entre Rey Pastor 1 y 3 y Vitoria 33 y 35 protestan por la actual situación de «abandono e insalubridad» del solar
Economía
Las exportaciones riojanas a Estados Unidos caen el 9,5% durante el primer semestre de 2025
La incertidumbre de los aranceles y la imposición en abril de una tasa general del 10% hacen mella en el mercado
Música
Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
El músico, coautor junto a su compañero de temas imperecederos como 'Resistiré', 'La, la, la' o 'Me olvidé de vivir', ha fallecido a los 88 años de edad víctima de un cáncer
Logroño
Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas
Vicpe será la encargada de gestionar el renovado espacio de exhibición del centro comercial de la vecina Viana cerrado desde el pasado febrero
La Rioja
La Rioja envía una dotación de bomberos forestales a los incendios de León
El convoy trabajará en la extinción del fuego de Garaño hasta el próximo viernes
Música en vivo
Festival Muwi 2025: horarios, ubicación, cartel...
El festival de Logroño cambia este año de lugar sin dejar de lado su apuesta música y gastronómica
La Rioja
Niños científicos por un día para prevenir el cáncer
Los pequeños de la ludoteca 'El Desván' han realizado unos talleres educativos sobre esta enfermedad
Segunda RFEF
La UD Logroñés cerrará su plantilla con un fichaje más
Quique García quiere firmar a un jugador ofensivo y de banda Sub'23 antes de que se acabe el plazo de verano, el próximo lunes
