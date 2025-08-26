Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas

Una nueva película... Los cines de Las Cañas volverán a abrir sus puertas al público el próximo miércoles, 3 de septiembre, iniciando así una nueva ... etapa con ocho de sus salas. La apertura del renovado espacio de exhibición del centro comercial del mismo nombre, en la vecina localidad navarra de Viana, vendrá de la mano de Vicpe Gestión, empresa con experiencia en el sector cinematográfico que ha llegado a un acuerdo con la actual propietaria del parque, Mosaqui Capital, grupo inversor especializado en la adquisición y explotación de centros comerciales.

Así se lo ha adelantado a Diario LA RIOJA Juan José Arriola, asset manager de la empresa gestora de Las Cañas, centro comercial que se halla inmerso en un proceso de relanzamiento/posicionamiento como parque especializado en ocio en el que se irán sucediendo las aperturas desde ahora y hasta principios del año que viene.

Juan Marín

De entrada, todo empezará con los cines, espacio en el que en estos días se ultiman los preparativos pues, de hecho, a los mismos se les ha dado un lavado de cara de arriba a abajo a fin de «ofrecer al espectador una mejorada experiencia».

No en vano, así vino a confirmarlo la propiedad del propio centro el pasado febrero cuando comunicó que el cierre que ponía fin a 21 años de actividad no sería definitivo, y que la reapertura en un futuro inmediato era un hecho. «Es Multicines Viana quien acaba su gestión, pero la nueva empresa gestora es consciente del legado cultural que significan estas salas y van a empezar a trabajar en darles un lavado de cara, en poner en marcha una nueva cantina, en renovar las máquinas... para mejorar la experiencia del público, así como encargarse de los acuerdos con las productoras», precisó entonces el responsable de comunicación sobre los pasos a seguir.

El parque comercial está en pleno proceso de relanzamiento para convertirse en el mayor centro de ocio del entorno

Ahora todo viene a confirmarse con una promoción de cara al citado 3 de septiembre de entradas a cuatro euros –con refresco y palomitas gratis– y con ofertas a lo largo del mes que viene que sirvan de gancho y animen al público a regresar a las remodeladas butacas del espacio –de ocho de las 10 salas de las que dispone, concretamente y según las explicaciones oficiales–.

Tales salas reabrirán en un centro comercial que sigue buscando su sitio y, de hecho, se encuentra en plena fase de transformación –con obras de acondicionamiento y adecuación de espacios tanto interiores como exteriores, amén de todo un cambio de imagen– con el objetivo de convertirse en el mayor y primer «centro de ocio del entorno».

Los cines Las Cañas, cuya explotación se llevará a cabo bajo tal denominación, abrirán con la noticia aún reciente de la vuelta de unos cines al centro de Logroño en 2026, concretamente con la apertura de cuatro salas en la calle Belchite a cargo del Grupo Embajadores y FC35.