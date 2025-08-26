LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una de las salas ya puesta a punto para el estreno. Juan Marín

Los cines Las Cañas reabrirán el 3 de septiembre para iniciar una nueva etapa con ocho de sus salas

Vicpe será la encargada de gestionar el renovado espacio de exhibición del centro comercial de la vecina Viana cerrado desde el pasado febrero

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 26 de agosto 2025, 07:24

Una nueva película... Los cines de Las Cañas volverán a abrir sus puertas al público el próximo miércoles, 3 de septiembre, iniciando así una nueva ... etapa con ocho de sus salas. La apertura del renovado espacio de exhibición del centro comercial del mismo nombre, en la vecina localidad navarra de Viana, vendrá de la mano de Vicpe Gestión, empresa con experiencia en el sector cinematográfico que ha llegado a un acuerdo con la actual propietaria del parque, Mosaqui Capital, grupo inversor especializado en la adquisición y explotación de centros comerciales.

