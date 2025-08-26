LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La galería comercial está en fase de reforma. Juan Marín

Una bolera de 3.000 metros cuadrados, próximo hito de una oferta dirigida al ocio

También están en marcha proyectos de restauración con La Sureña y 100 Montaditos como franquicias protagonistas en 600 metros cuadrados

Javier Campos

Javier Campos

Logroño

Martes, 26 de agosto 2025, 07:24

El plan de futuro del centro comercial Las Cañas no acabará solo con la reapertura de los cines, no. De hecho, desde la empresa encargada ... de la gestión del parque –que en su conjunto, aunque con sus propios propietarios, integra un Family Cash, un Brico Depôt y un B&B Hotel–, ya se trabaja en otros hitos de cara a posicionar el espacio como centro especializado en ocio y tiempo libre –con pistas de pádel ya en funcionamiento y otras ofertas deportivas por concretarse–.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    Un bar con horario de funcionario
  3. 3

    El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
  4. 4 Controles en el Ezcaray Fest, Calahorra y Nájera: drogas, un arma blanca prohibida, desórdenes públicos...
  5. 5 Rescatada una niña tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro
  6. 6 Ventrosa 1986, el peor incendio forestal en la historia de La Rioja
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8

    De misa en misa
  9. 9

    La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días
  10. 10 Una nueva zona verde de 35.000 metros cuadrados de El Campillo al Pozo Cubillas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una bolera de 3.000 metros cuadrados, próximo hito de una oferta dirigida al ocio

Una bolera de 3.000 metros cuadrados, próximo hito de una oferta dirigida al ocio