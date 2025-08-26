Una bolera de 3.000 metros cuadrados, próximo hito de una oferta dirigida al ocio

El plan de futuro del centro comercial Las Cañas no acabará solo con la reapertura de los cines, no. De hecho, desde la empresa encargada ... de la gestión del parque –que en su conjunto, aunque con sus propios propietarios, integra un Family Cash, un Brico Depôt y un B&B Hotel–, ya se trabaja en otros hitos de cara a posicionar el espacio como centro especializado en ocio y tiempo libre –con pistas de pádel ya en funcionamiento y otras ofertas deportivas por concretarse–.

En ese sentido, las previsiones de Las Cañas pasan por contar en unos meses –a finales de este año o principios del que viene– de una nueva bolera de 3.000 metros cuadrados, para los que ya se han despejado hasta tres locales a puertas de los cines –con un proyecto mucho más ambicioso que el que cerró en su día–.

De la misma manera, están en marcha proyectos de restauración, hasta dos, que tomarán forma en un total de 600 metros cuadrados, con 'La Sureña' y '100 Montaditos' como franquicias que harán acto de presencia en la remodelada plaza que espera ir llenándose progresivamente de actividad.

Así lo explica Juan José Arriola, asset manager de la empresa gestora de La Cañas, quien confía en que el centro comercial se vea beneficiado con un nuevo impulso. También la galería comercial ha sufrido una reforma similar a fin de uniformar la imagen del complejo, renovándola y actualizándola, con la esperanza de que el sector del hogar y la decoración fije sus ojos en la misma –Jysk, especializada en muebles y complementos del hogar, ha sido la última en llegar al emplazamiento–.

En cualquier caso, y según lo dicho, la nueva película empieza con lo de los cines, por los que pasa el relanzamiento de una oferta dirigida al ocio con proyectos programados para convertirse, o al menos intentarlo, en un lugar a tener en cuenta por riojanos y navarros.