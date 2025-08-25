Muwi 2025: horarios, ubicación, cartel... El festival de Logroño cabia este año de lugar sin dejar de lado su apuesta musica y gastronómica

El Festival Muwi 2025 de Logroño cambia este año de ubicación pero sin dejar de lado la esencia que lo han dado a conocer: no se trata solo de un evento musical, sino también de un espacio para disfrutar del vino y la gastronomía riojanos.

Resumimos en esta información todo lo que debes saber:

Fechas

MUWI se celebra entre el 28 y el 31 de agosto.

¿Dónde es?

El noveno MUWI La Rioja Music Fest se celebrará en el aparcamiento de Valbuena en este año 2025. El espacio se va a llamar Espacio MUWI Valbuena y, además, se emplearán otros espacios de la ciudad para diferentes actividades como el Centro de la Cultura del Rioja, Espacio Lagares, Bodegas Olarra, el Calado de San Gregorio y la Muralla del Revellín.

Cartel de MUWI 2025

El viernes 29 de agosto actuarán Rozalén, León Benavente, Califato ¾ y Aiko el Grupo.

El sábado será el turno de Carolina Durante, ZETAK, Hinds y Los Punsetes.

Y el domingo el público más familiar podrá disfrutar con Los Bengala, Jo & Swiss Knife, Paipo, Pata pun, Amadeus Muwi Band y Pin Pan Pum.

Horarios

Jueves -

19:00 h: ¿A QUÉ SABE RIOJA? Educador en vinos. Centro de la Cultura del Rioja

19:00h UNOS VERSOS SUELTOS. Abraham Boba (León Benavente). Espacio Lagares

20:30h. INFLUS A LOS 50. Quequé y Miguel Martín. Centro de la Cultura del Rioja

19:00h: From disco to cisco. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra

20:00h: El pájaro volador. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

21:20h: MUTAGÉNICOS. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

22:50h. PSYCO REBEL FRONT. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

23:45h. ABRAHAM BOBA DJ SET Espacio MUWI Valbuena Escenario Principal

01:00h. FROM DISCO TO CISCO. Maldeamores club

Viernes -

14:00h. VERMUWI. Fran Rio y Lugg. La Laurel

18:00h. PANORAMIS. Dj de continuidad. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra

19:00h. AIKO EL GRUPO. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

19:00h. CÉSAR GALLARD. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja

20:45h. ROZALÉN. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

22:00h. MCKENZIE. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja

22:45h. CALIFATO 3/4. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

00:45h. LEÓN BENAVENTE. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

02:15h. EDU ANMU. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

02:30h. FALEFOU. Maldeamores club

Sábado -

12:00h. EL CAMINO DEL VINO Ruta guiada por Logroño Calado San Gregorio

11:30h. y 12:00h. CATA EL RAYO OLARRA Incluye autobús de ida y vuelta. Bodegas Olarra

12:30h. LA FAMILIA DEL VINO Visita junto a Jesús Rocandio. Centro de la Cultura del Rioja

14:00h. VERMUWI Ipu Dj y Panoramis Jo & Swissknife (Itinerante). La Laurel

18:00h. CÉSAR GALLARD. Dj de continuidad. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra

19:00h. LOS PUNSETES. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

19:00h. LAZY SUNDAY. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja

20:45h. ZETAK. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

22:00h. DJ MODERNO. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja

22:45h. HINDS. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

00:45h. CAROLINA DURANTE. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

02:15h. DAVID VAN BYLEN. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

02:30h. LAZY SUNDAY. Maldeamores club

Domingo -

11:30h. PATA PUNN!! Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja

12:15h. AMADEUS MUWI BAND. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

12:30h. PAOLA FEREGRINO. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja

13:00h. PIN PAN PUM DJS. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja

14:00h. PAIPO. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

15:00h. DAVID VAN BYLEN. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra

16:15h. LOS BENGALA. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

17:15h. POPROCKERS by EDU ANMU DJ. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra

18:30h. JO & SWISSKNIFE. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal

Otras actividades

La agenda se abre el jueves 28 de agosto en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) con una cata de El Rayo Olarra, el vino oficial de MUWI 2025 en una edición especial y en versiones blanco, rosado y tinto.

El mismo día y en Espacio Lagares, Abraham Boba (cantante de León Benavente) protagoniza el espectáculo poético-musical 'Unos versos sueltos', y los humoristas Quequé y Miguel Martín estarán en el CCR con su show 'Influs a los 50',

El sábado 30 está previsto un tour por los principales hitos relacionados con la historia del vino de la ciudad y la exposición 'El camino del vino' en el Espacio Lagares y Calado San Gregorio, así como una visita a la exposición fotográfica 'La familia del vino' en el CCR, que comentará su comisario, Jesús Rocandio.

El mismo día, se habilitará un servicio de autobús gratuito para la visita a Bodegas Olarra en dos turnos (11.30 y 12.00 horas), que incluye una cata vertical de El Rayo y un aperitivo.

Entradas

Puedes comprar abono o entradas sueltas por días en este enlace.

- Abono general 74 euros

- Entrada viernes: 49 euros

- Entrada sábado: 49 euros

- Entrada domingo: 12 euros

Gastronomía

Muwi Gastro contará con chefs de Logroño, reconocidos con estrellas Michelín y Soles Repsol, junto con los espacios gastronómicos de más renombre de la ciudad: Tondeluna, Ajonegro, Arsa, La Chispa Adecuada, Aitor Esnal, Casa Ríos, Juan Carlos Ferrando, La cuchara de Baco, La cocina de Ramón, Mesón Egües, Wine Fandango, La cocina de Ramón, La Tavina y las reposterías Papín y Kankel Bean to Bar.

Autobuses

Respecto a los autobuses, habrá un servicio de ida y vuelta los días 29 y 30 de agosto, con salida desde distintas ciudades de La Rioja, País Vasco y Navarra:

Rutas disponibles:

Desde La Rioja: Haro, Ezcaray, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Arnedo, Calahorra, Rincón de Soto y Alfaro.

Desde País Vasco: Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Irún, Errentería, Zarautz, Eibar, Tolosa, Beasain y Arrasate.

Desde Navarra: Pamplona y Estella.