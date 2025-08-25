Muwi 2025: horarios, ubicación, cartel...
El festival de Logroño cabia este año de lugar sin dejar de lado su apuesta musica y gastronómica
Lunes, 25 de agosto 2025, 13:14
El Festival Muwi 2025 de Logroño cambia este año de ubicación pero sin dejar de lado la esencia que lo han dado a conocer: no se trata solo de un evento musical, sino también de un espacio para disfrutar del vino y la gastronomía riojanos.
Resumimos en esta información todo lo que debes saber:
Fechas
MUWI se celebra entre el 28 y el 31 de agosto.
¿Dónde es?
El noveno MUWI La Rioja Music Fest se celebrará en el aparcamiento de Valbuena en este año 2025. El espacio se va a llamar Espacio MUWI Valbuena y, además, se emplearán otros espacios de la ciudad para diferentes actividades como el Centro de la Cultura del Rioja, Espacio Lagares, Bodegas Olarra, el Calado de San Gregorio y la Muralla del Revellín.
Cartel de MUWI 2025
El viernes 29 de agosto actuarán Rozalén, León Benavente, Califato ¾ y Aiko el Grupo.
El sábado será el turno de Carolina Durante, ZETAK, Hinds y Los Punsetes.
Y el domingo el público más familiar podrá disfrutar con Los Bengala, Jo & Swiss Knife, Paipo, Pata pun, Amadeus Muwi Band y Pin Pan Pum.
Horarios
Jueves
-
19:00 h: ¿A QUÉ SABE RIOJA? Educador en vinos. Centro de la Cultura del Rioja
19:00h UNOS VERSOS SUELTOS. Abraham Boba (León Benavente). Espacio Lagares
20:30h. INFLUS A LOS 50. Quequé y Miguel Martín. Centro de la Cultura del Rioja
19:00h: From disco to cisco. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra
20:00h: El pájaro volador. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
21:20h: MUTAGÉNICOS. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
22:50h. PSYCO REBEL FRONT. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
23:45h. ABRAHAM BOBA DJ SET Espacio MUWI Valbuena Escenario Principal
01:00h. FROM DISCO TO CISCO. Maldeamores club
Viernes
-
14:00h. VERMUWI. Fran Rio y Lugg. La Laurel
18:00h. PANORAMIS. Dj de continuidad. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra
19:00h. AIKO EL GRUPO. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
19:00h. CÉSAR GALLARD. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja
20:45h. ROZALÉN. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
22:00h. MCKENZIE. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja
22:45h. CALIFATO 3/4. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
00:45h. LEÓN BENAVENTE. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
02:15h. EDU ANMU. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
02:30h. FALEFOU. Maldeamores club
Sábado
-
12:00h. EL CAMINO DEL VINO Ruta guiada por Logroño Calado San Gregorio
11:30h. y 12:00h. CATA EL RAYO OLARRA Incluye autobús de ida y vuelta. Bodegas Olarra
12:30h. LA FAMILIA DEL VINO Visita junto a Jesús Rocandio. Centro de la Cultura del Rioja
14:00h. VERMUWI Ipu Dj y Panoramis Jo & Swissknife (Itinerante). La Laurel
18:00h. CÉSAR GALLARD. Dj de continuidad. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra
19:00h. LOS PUNSETES. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
19:00h. LAZY SUNDAY. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja
20:45h. ZETAK. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
22:00h. DJ MODERNO. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja
22:45h. HINDS. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
00:45h. CAROLINA DURANTE. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
02:15h. DAVID VAN BYLEN. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
02:30h. LAZY SUNDAY. Maldeamores club
Domingo
-
11:30h. PATA PUNN!! Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja
12:15h. AMADEUS MUWI BAND. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
12:30h. PAOLA FEREGRINO. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja
13:00h. PIN PAN PUM DJS. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Ibercaja
14:00h. PAIPO. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
15:00h. DAVID VAN BYLEN. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra
16:15h. LOS BENGALA. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
17:15h. POPROCKERS by EDU ANMU DJ. Espacio MUWI Valbuena. Escenario El Rayo Olarra
18:30h. JO & SWISSKNIFE. Espacio MUWI Valbuena. Escenario Principal
-
Otras actividades
La agenda se abre el jueves 28 de agosto en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) con una cata de El Rayo Olarra, el vino oficial de MUWI 2025 en una edición especial y en versiones blanco, rosado y tinto.
El mismo día y en Espacio Lagares, Abraham Boba (cantante de León Benavente) protagoniza el espectáculo poético-musical 'Unos versos sueltos', y los humoristas Quequé y Miguel Martín estarán en el CCR con su show 'Influs a los 50',
El sábado 30 está previsto un tour por los principales hitos relacionados con la historia del vino de la ciudad y la exposición 'El camino del vino' en el Espacio Lagares y Calado San Gregorio, así como una visita a la exposición fotográfica 'La familia del vino' en el CCR, que comentará su comisario, Jesús Rocandio.
El mismo día, se habilitará un servicio de autobús gratuito para la visita a Bodegas Olarra en dos turnos (11.30 y 12.00 horas), que incluye una cata vertical de El Rayo y un aperitivo.
-
Entradas
Puedes comprar abono o entradas sueltas por días en este enlace.
- Abono general 74 euros
- Entrada viernes: 49 euros
- Entrada sábado: 49 euros
- Entrada domingo: 12 euros
-
Gastronomía
Muwi Gastro contará con chefs de Logroño, reconocidos con estrellas Michelín y Soles Repsol, junto con los espacios gastronómicos de más renombre de la ciudad: Tondeluna, Ajonegro, Arsa, La Chispa Adecuada, Aitor Esnal, Casa Ríos, Juan Carlos Ferrando, La cuchara de Baco, La cocina de Ramón, Mesón Egües, Wine Fandango, La cocina de Ramón, La Tavina y las reposterías Papín y Kankel Bean to Bar.
-
Autobuses
Respecto a los autobuses, habrá un servicio de ida y vuelta los días 29 y 30 de agosto, con salida desde distintas ciudades de La Rioja, País Vasco y Navarra:
Rutas disponibles:
Desde La Rioja: Haro, Ezcaray, Santo Domingo de la Calzada, Nájera, Arnedo, Calahorra, Rincón de Soto y Alfaro.
Desde País Vasco: Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Irún, Errentería, Zarautz, Eibar, Tolosa, Beasain y Arrasate.
Desde Navarra: Pamplona y Estella.
