La Rioja envía una dotación de bomberos forestales a los incendios de León El convoy trabajará en la extinción del fuego de Garaño hasta el próximo viernes

La Rioja Martes, 26 de agosto 2025, 17:32

Castilla y León recibirá la ayuda de bomberos de La Rioja para luchar contra los incendios que todavía permanecen activos en la comunidad vecina. Un dispositivo integrado por la unidad de bomberos forestales de Santurde (compuesta por un encargado y siete efectivos), un conductor, un ayudante, un agente forestal y un técnico de la Dirección General de Medio Natural, junto con una autobomba, se han sumado este martes a las labores de extinción.

El nuevo dispositivo ha partido esta misma tarde desde el centro de Casalarreina con destino al incendio forestal en Garaño (León), donde realizarán los trabajos de extinción de forma coordinada con el puesto de mando de Castilla y León hasta el mediodía de este viernes, día 29, momento en que está previsto que sean relevados por otro convoy.

La Junta solicitó al Gobierno de La Rioja su colaboración dentro del marco de cooperación interterritorial que «permite a los distintos servicios de emergencias sumar esfuerzos cuando la magnitud de los incendios supera la capacidad de respuesta de una sola comunidad», ha explicado el Ejecutivo en una nota de prensa.

Coincidiendo con los incendios que han castigado estos días con dureza la provincia de León, el dispositivo riojano de lucha contra incendios ha estado realizando la necesaria cobertura a las incidencias en Burgos y Soria durante este mes de agosto, respondiendo así a la petición realizada en su momento por la Junta de Castilla y León.