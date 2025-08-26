Niños científicos por un día para prevenir el cáncer

Adriana Iruzubieta Logroño Martes, 26 de agosto 2025, 12:52 Comenta Compartir

Alrededor de 30 niños y niñas de la ludoteca municipal 'El Desván' se han reunido este martes en unos talleres sobre hábitos saludables para prevenir el cáncer organizados por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en La Rioja dentro del programa 'Ciencia para todos'. Desde el Ayuntamiento de Logroño ven primordial enseñarles jugando desde pequeños porque, como ha dicho Patricia Sáinz, concejala de Políticas de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, «los niños son como esponjas que absorben toda la información y luego actúan como vectores transmitiendo lo aprendido a sus familiares».

Los pequeños se han mostrado entusiasmados con la actividad y se ha visto como muchos están motivados con su futuro al preguntarles: «¿Quién quiere ser científico de mayor?» y ver como la mayoría han alzado su mano. Para ellos, el cáncer no es un ámbito desconocido y quieren aprender de él para, como ha dicho Sofía del Valle, una de las niñas participantes, «estar sanos».

Desde la AECC, Alfredo Martínez, ha hablado de la importancia de estas actividades para la organización: «transmitir lo que es la ciencia y cómo hacerla es muy importante para formar a los nuevos científicos aquí presentes». Esto les servirá como una base para que en un futuro, como ha explicado Martínez, «sean capaces de encontrar nuevas curas y empezar a implementar estos hábitos de vida desde muy pequeños». Con ello, esperan motivar una «vocación investigadora que nos ayude a todos en el futuro».

Carlos Mir, un voluntario de la asociación, ha explicado que las actividades consisten en dos pequeños experimentos que van a convertir a los niños en «científicos por un día». El primero es de investigación básica enseñando como a través de un tratamiento se impide el crecimiento de un tumor. Y el otro de mostrar cómo se encapsula un medicamento en unas esferificaciones para que llegue al tumor. Con estos talleres se transmite otro mensaje implícito a la sociedad, mencionado por Mir, «sin ciencia no hay futuro» y la investigación les lleva a «mejorar las terapias para incrementar la tasa de supervivencia».

Los talleres se harán también en otra de las ludotecas municipales próximamente como una iniciativa de difusión de la ciencia en todas las edades y entornos para «inculcarles esa vocación científica y frenar esta enfermedad», según Belinda Sampedro, psicooncóloga del departamento de prevención de la Asociación Contra el Cáncer en La Rioja.