La UD Logroñés cerrará su plantilla con un fichaje más

Un jugador más. Es lo que espera añadir la UD Logroñés a su plantilla antes del lunes por la noche, día en el que se ... cierra el plazo para fichar. Y si fuera posible, dos. Ambos serán Sub'23, ya que las dieciséis plazas de licencia Sénior están agotadas. Son las intenciones de Quique García, director deportivo de la UD Logroñés, que aprovechó la presentación de Aitor Pascual y Yanis Lhery para hablar de la plantilla y de sus últimos detalles.

«El día 1 va a estar cerrada. Yo espero que antes. Vamos a intentar incorporar un jugador más, Sub'23, porque las fichas sénior ya están completas. Necesitamos algún futbolista ofensivo, que juegue por fuera, que tenga uno para uno, que vaya al espacio, que nos dé amplitud y verticalidad. Ese tipo de jugador», adelantaba en presencia de un futbolista que precisamente juega por fuera y con talante ofensivo como es Yanis Lhery.

Más allá de este retoque, García hacía un balance positivo de lo que ha sido el verano, que aún no ha concluido. «Muchas primeras opciones de las que queríamos han podido llegar. La plantilla la tienen que valorar otros, pero creo que es una plantilla equilibrada y que tiene muchas cosas para competir en cualquier contexto. No solo los famosos partidos de Las Gaunas, donde el campo es grande y hay césped natural, bloques bajos, personalidad para jugar... Creo que tenemos una plantilla también para ir a recintos complicados o donde el contexto, a lo mejo, no sea tan favorable en lo futbolístico, pero sí poder dar el nivel ahí también», reflejaba.

Lo cierto es que es una formación diferente a las anteriores y en la que se han consumido muchas licencias sénior en puestos como portería, laterales o centrales, demarcaciones en las que se suele apelar a los menores de 23 años. De hecho, la delantera, con lo que implica el valor del gol, solo cuenta con Andrei Lupu como atacante con experiencia, ya que si bien Berto Rosas es sénior acaba de cumplir 23 años le pasada semana y no acumula grandes números. Quique García explicaba la renovación del delantero. «Lupu ha sido siempre nuestra primera opción, pero el mercado de delanteros en Segunda es muy complicado. En junio no podíamos llegar a unas cifras económicas que Andrei tenía y nos dimos un tiempo. Ha ido pasando el verano y ha llegado un momento en el que nos hemos podido unir. Ha sido clave, y quiero agradecérselo públicamente a Andrei, que haya hecho un gran esfuerzo económico para estar con nosotros este año, por estar en el equipo de su ciudad, que es al que quiere», detallaba antes de calificar este mercado. «El mercado estos últimos días más que complejo es loco. Aparecen opciones que en junio eran imposibles», añadía.

Y después de estas semanas, García se muestra convencido de que el equipo está casi preparado para iniciar la Liga. «Es verdad que todavía no hemos hecho un partido completo, pero para eso está la pretemporada. Queda uno y creo que vamos a llegar al encuentro contra el Alavés B bastante bien. Será especial pero porque es el primero de competición. A partir de ahí luego vendrá Náxara, Ebro, luego vamos a Mutilva... Tienes ese cosquilleo de que es el primero, pero vale tres puntos, igual que el siguiente», concluía.