Von der Layen y Trump celebran el acuerdo arancelario Reuters

Las exportaciones riojanas a Estados Unidos caen el 9,5% durante el primer semestre de 2025

La incertidumbre de los aranceles y la imposición en abril de una tasa general del 10% hacen mella en el mercado

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 26 de agosto 2025, 07:20

Pese a la retórica triunfalista de los portavoces comunitarios, la negociación de la Unión Europea con Trump acabó en una dolorosa derrota. Las negociaciones que ... pretendían al menos librar al vino de los aranceles –una medida vital para los países mediterráneos– acabaron sin resultados visibles y el 1 de agosto la Casa Blanca anunció ufanamente, con su retórica infantil de visera y eslogan, la implantación de unas tasas del 15% para casi todos los productos europeos. Los temidos aranceles entraron en vigor el 7 de agosto, aunque quedaron exentas las mercancías expedidas antes de esa fecha que llegaran al mercado estadounidense antes del 5 de octubre. El golpe para las exportaciones europeas amenaza con ser de aúpa, pero tampoco son buenas las perspectivas para la economía estadounidense.

