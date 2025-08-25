Noticias imprescindibles

Multitudinario y pletórico, el chupinazo de las fiestas de Calahorra ha dado paso a siete días de diversión y disfrute en la calle

Rostro habitual en el panorama audiovisual ... español de las dos últimas décadas, la intérprete, con una mirada única forjada desde el instinto, falleció este domingo a causa del cáncer

Sanidad La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días

En Salud cifran la espera para ser atendido por el médico de familia en 3 o 4 días y recuerdan las posibilidades de la aplicación móvil

Seguridad Controles en el Ezcaray Fest, Calahorra y Nájera: drogas, un arma blanca prohibida, desórdenes públicos...

Guardia Civil y Policía Nacional hacen balance del macrooperativo desarrollado en zonas de ocio de La Rioja

Fútbol | Segunda Federación Primera jornada de liga: la UDL, el más madrugador de los riojanos

Los de Mendia jugarán el sábado 6 de septiembre en Vitoria, mientras que Alfaro, SD Logroñés y Náxara lo harán el domingo como locales

Ventrosa 1986, el peor incendio forestal en la historia de La Rioja

El fuego sufrido en el Alto Najerilla hace 39 años quemó 1.930 hectáreas y se acercó peligrosamente al monasterio de Valvanera, Ventrosa de la Sierra, la Venta de Goyo y su gasolinera

Sucesos Rescatada una niña tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro

La menor, que se cayó el sábado cuando circulaba en bicicleta por la zona de El Viano, tuvo que ser trasladada a Urgencias del centro de salud

Logroño Una nueva zona verde de 35.000 metros cuadrados de El Campillo al Pozo Cubillas

El proyecto definitivo del barranco de Oyón actuará en una franja de 650 metros lineales conduciendo las aguas mediante un nuevo canal soterrado y un cauce ampliado a cielo abierto junto al cual se habilitará un sendero

Demanda Casco Antiguo denuncia que su zona es «el polígono del turismo de borrachera de Logroño»

La presidenta de la asociación vecinal ha instado al Ayuntamiento a que trabaje en un «plan de habitabilidad a largo plazo» contra el vandalismo

Transporte El corte de la carretera Logroño-Villamediana obliga a modificar la línea 3 de autobús urbano

Los cambios se producirán desde este martes día 26 hasta el jueves 28

Culturas El rock vuelve a sonar por Palestina

Eli y los Revivalites, Isra y La banda palestina y el combo The sandías all stars encabezan el cartel del concierto solidario que se celebrará el 4 de septiembre en la Sala Fundición de Logroño

Tenis El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open

El tenista ruso perdió los papeles y quedó eliminado del torneo