Noticias imprescindibles

Fiestas de Calahorra
Pañuelo, cohete y a gozar
Multitudinario y pletórico, el chupinazo de las fiestas de Calahorra ha dado paso a siete días de diversión y disfrute en la calle
Pantallas
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Rostro habitual en el panorama audiovisual ... español de las dos últimas décadas, la intérprete, con una mirada única forjada desde el instinto, falleció este domingo a causa del cáncer
Sanidad
La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días
En Salud cifran la espera para ser atendido por el médico de familia en 3 o 4 días y recuerdan las posibilidades de la aplicación móvil
Seguridad
Controles en el Ezcaray Fest, Calahorra y Nájera: drogas, un arma blanca prohibida, desórdenes públicos...
Guardia Civil y Policía Nacional hacen balance del macrooperativo desarrollado en zonas de ocio de La Rioja
Fútbol | Segunda Federación
Primera jornada de liga: la UDL, el más madrugador de los riojanos
Los de Mendia jugarán el sábado 6 de septiembre en Vitoria, mientras que Alfaro, SD Logroñés y Náxara lo harán el domingo como locales
Ventrosa 1986, el peor incendio forestal en la historia de La Rioja
El fuego sufrido en el Alto Najerilla hace 39 años quemó 1.930 hectáreas y se acercó peligrosamente al monasterio de Valvanera, Ventrosa de la Sierra, la Venta de Goyo y su gasolinera
Sucesos
Rescatada una niña tras sufrir una caída de diez metros por un talud en Haro
La menor, que se cayó el sábado cuando circulaba en bicicleta por la zona de El Viano, tuvo que ser trasladada a Urgencias del centro de salud
Logroño
Una nueva zona verde de 35.000 metros cuadrados de El Campillo al Pozo Cubillas
El proyecto definitivo del barranco de Oyón actuará en una franja de 650 metros lineales conduciendo las aguas mediante un nuevo canal soterrado y un cauce ampliado a cielo abierto junto al cual se habilitará un sendero
Demanda Casco Antiguo denuncia que su zona es «el polígono del turismo de borrachera de Logroño»
La presidenta de la asociación vecinal ha instado al Ayuntamiento a que trabaje en un «plan de habitabilidad a largo plazo» contra el vandalismo
Transporte
El corte de la carretera Logroño-Villamediana obliga a modificar la línea 3 de autobús urbano
Los cambios se producirán desde este martes día 26 hasta el jueves 28
Culturas
El rock vuelve a sonar por Palestina
Eli y los Revivalites, Isra y La banda palestina y el combo The sandías all stars encabezan el cartel del concierto solidario que se celebrará el 4 de septiembre en la Sala Fundición de Logroño
Tenis
El lamentable espectáculo de Medvedev tras la metedura de pata de un fotógrafo en el US Open
El tenista ruso perdió los papeles y quedó eliminado del torneo
