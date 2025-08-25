El corte de la carretera Logroño-Villamediana obliga a modificar la línea 3 de autobús urbano Los cambios se producirán desde este martes día 26 hasta el jueves 28

El corte al tráfico que se realizará en la carretera LR-250, que une Logroño con Villamediana obligará a modificar el servicio de la línea 3 del transporte urbano (El Campillo-Villamediana) desde el martes día 26 hasta el jueves 28.

En ambos sentidos de la línea se establecerán como inicio y final de ruta las paradas 'El Campillo' y 'Hospital San Pedro'. Se mantendrán los horarios de salida habituales desde El Campillo, con una frecuencia de 15 minutos y cuyo primer servicio es a las 7.00 horas y el último, a las 22.30 horas..En sentido contrario, desde el Hospital San Pedro, también se mantendrá la frecuencia de 15 minutos, así como el horario el primer servicio, a las 6.53 horas, y del último servicio 22.38 horas.

Servicio especial

Durante las tres jornadas, se realizará un recorrido alternativo entre Villamediana, Alberite, Lardero y la parada de Logroño 'Monumento al Labrador' (en ambos sentidos), en el que los autobuses estarán identificados con el rótulo 'Servicio especial'.

Desde Villamediana de Iregua la línea comenzará en la parada 'Centro de salud' y tendrá una frecuencia de 30 minutos (+00´, +30´). La salida del primer servicio será a las 7.00 horas, mientras que el último servicio partirá a las 22.30 horas.

Desde Logroño, la ruta partirá desde de la parada 'Monumento al Labrador' cada 30 minutos (+00´, +30´). A las 7.00 horas partirá el primer servicio mientras que el último lo hará a las 22.30 horas.

En ambos sentidos de esta ruta especial, en Villamediana de Iregua sólo se realizarán las paradas 'Valdecarros', 'Ayuntamiento Villamediana', 'San Cristóbal' y 'Centro de Salud'.