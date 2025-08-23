LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves

La vía se verá afectada por las obras de la autovía A-68

La Rioja

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:12

El Ayuntamiento de Villamediana ha anunciado el corte de la carretera LR-250, que une la localidad con Logroño desde las 8.00 horas del próximo martes día 26 hasta las 0.00 horas del jueves. El corte de tráfico se producirá, en concreto desde el punto kilométrico 1 (glorieta Cepsa) y el 2, para la ejecución de una rotonda del futuro enlace A-68/LR-250. Este desvío se enmarca en las obras autovía A-68, en el tramo: Arrúbal-Navarrete.

El itinerario alternativo propuesto para acceder a️ Villamediana desde Logroño es el desvío por la avenida de Los Templarios, en la que sólo estará permitida la circulación en un único sentido.

Para ir a Logroño la alternativa es a través de la LR-255 que une la actual LR-250 desde la glorieta de Villamediana con Alberite, y desde Alberite conectar a la avenida de Madrid a través de la LR-254 en Lardero.

El autobús urbano ofrecerá un servicio especial 'lanzadera' Villamediana-Monumento al Labrador. Quedarán anuladas las paradas de calle Espinosa y avenida Caballeros Templarios, San Millán y Alberite. El resto de paradas se harán con frecuencias de 30 minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un joven de 18 años tras sufrir una salida de vía en la AP-68, en Haro
  2. 2

    «Quiero que se sepa toda la verdad»
  3. 3 Matan a perdigonazos a un gato que estaba en el interior de la finca de su dueña en Haro
  4. 4

    Urdiales vuelve a coronarse en Bilbao
  5. 5

    El primer parque cubierto de Logroño, por fin más cerca
  6. 6 Detenida una cuarta persona, un menor de 16 años, por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  7. 7

    Por qué el lago riojano más alto se está volviendo verde
  8. 8 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  9. 9

    Rescatado Villa, el perro abandonado en Villamediana
  10. 10 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un camión en la N-113, cerca de Valverde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves

La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves