La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves La vía se verá afectada por las obras de la autovía A-68

La Rioja Sábado, 23 de agosto 2025, 13:12 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Villamediana ha anunciado el corte de la carretera LR-250, que une la localidad con Logroño desde las 8.00 horas del próximo martes día 26 hasta las 0.00 horas del jueves. El corte de tráfico se producirá, en concreto desde el punto kilométrico 1 (glorieta Cepsa) y el 2, para la ejecución de una rotonda del futuro enlace A-68/LR-250. Este desvío se enmarca en las obras autovía A-68, en el tramo: Arrúbal-Navarrete.

El itinerario alternativo propuesto para acceder a️ Villamediana desde Logroño es el desvío por la avenida de Los Templarios, en la que sólo estará permitida la circulación en un único sentido.

Para ir a Logroño la alternativa es a través de la LR-255 que une la actual LR-250 desde la glorieta de Villamediana con Alberite, y desde Alberite conectar a la avenida de Madrid a través de la LR-254 en Lardero.

El autobús urbano ofrecerá un servicio especial 'lanzadera' Villamediana-Monumento al Labrador. Quedarán anuladas las paradas de calle Espinosa y avenida Caballeros Templarios, San Millán y Alberite. El resto de paradas se harán con frecuencias de 30 minutos.