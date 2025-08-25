El rock vuelve a sonar por Palestina Eli y los Revivalites, Isra y La banda palestina y el combo The sandías all stars encabezan el cartel del concierto solidario que se celebrará el 4 de septiembre en la Sala Fundición de Logroño

Estíbaliz Espinosa Logroño Lunes, 25 de agosto 2025, 12:41

Mientras no cesen los disparos y bombardeos, la música seguirá sonando por Palestina. En La Rioja volverá a hacerlo el jueves 4 de septiembre (19.30 horas) en la Sala Fundición de la capital, en la segunda edición del concierto solidario 'Rock por Palestina'.

En esta ocasión encabezan el cartel Eli y los Revivalites con su rock yeyé, Isra y La banda palestina con su rumba y mestizaje, y el combo The sandías all stars, formado para la ocasión por reconocidos músicos riojanos: Dani Pérez (Tobogán), Víctor Estrés (Los Zigalas), Diego M. Continente (Messura), Ibai Landa (Eh, Mertxe!) y Bea Subero (Hijas del No).

De interés Artistas participantes Eli y los Revivalites, Isra y La banda palestina y The sandías all stars, que reúne a reconocidos músicos riojanos. Y artistas invitados como María Rodríguez y YÃO K.

El concierto El jueves 4 de septiembre, a partir de las 19.30 horas en la Sala Fundición de Logroño.

Entradas Al precio de 10 euros (de venta anticipada en www.salafundicion.es) y 12 euros (en taquilla). También hay Fila 0 para donativos.

A estas tres formaciones se sumarán en el escenario artistas invitados como María Rodríguez y YÃO D, entre otros, y habrá más sorpresas que harán de este concierto una cita especial y única, como ya ocurriera en su primera edición, el pasado 19 de junio.

Las entradas, ya a la venta en la web de la Sala Fundición, cuestan 10 y 12 euros de venta anticipada y en taquilla, respectivamente. También existe una Fila 0 para donativos y todo los recaudado se destinará a la ONG Paz con Dignidad, quienes a través de la asociación AWDA desarrollan actividades de emergencia y ayuda humanitaria en Palestina.

Pero además de colaborar económicamente con el pueblo palestino, esta convocatoria también pretende concienciar y visibilizar un drama que atenta directamente contra los Derechos Humanos. Sus promotoras, las gestoras culturales Paola Feregrino y Ainhoa Tilve, cuentan para ello con el respaldo de Sala Fundición, Acampada por Palestina y Amistad con Palestina La Rioja.

