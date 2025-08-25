LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Centro de salud La Villanueva, en Logroño. Justo Rodríguez

La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días

En Salud cifran la espera para ser atendido por el médico de familia en 3 o 4 días y recuerdan las posibilidades de la aplicación móvil

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Lunes, 25 de agosto 2025, 07:31

En el año 2019, comunidades y Gobierno se pusieron como objetivo garantizar la atención no urgente en menos de dos días. Seis años después y ... con una pandemia que desconfiguró la hasta entonces consolidada estructura de Atención Primaria que antes del covid sólo admitía citas presenciales, la meta, este agosto, está lejos de haberse alcanzado. Los datos de veinte centros de salud consultados el pasado día 12 revelan un panorama dispar en toda La Rioja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer muere arrollada por la hélice de una embarcación tras caer al mar en Jávea
  2. 2 A Dios rogando y con el mazo dando
  3. 3 Uno de cada seis turismos vendidos en La Rioja en lo que va de año ya es chino
  4. 4

    La culpa es de los ecologistas
  5. 5

    «La prevención contra incendios no consiste solo en limpiar el monte»
  6. 6 Más de un centenar de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia
  7. 7

    Uno de cada tres pisos del centro de Logroño sigue vacío pese a que su stock ha caído un 3%
  8. 8

    Muchas quejas de vecinos de Logroño: el Teléfono del Lector de hoy
  9. 9 Dos nuevos incendios obligan a desalojar seis pueblos en León
  10. 10 Ventosa disfruta de su tradicional Mercado del Trato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días

La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días