La demora media para una cita presencial en Primaria en agosto en La Rioja supera los 9 días

En el año 2019, comunidades y Gobierno se pusieron como objetivo garantizar la atención no urgente en menos de dos días. Seis años después y ... con una pandemia que desconfiguró la hasta entonces consolidada estructura de Atención Primaria que antes del covid sólo admitía citas presenciales, la meta, este agosto, está lejos de haberse alcanzado. Los datos de veinte centros de salud consultados el pasado día 12 revelan un panorama dispar en toda La Rioja.

Durante esa jornada, a través de la App de Rioja Salud o de su página web se solicitó cita presencial de forma simulada en veinte centros de la región ubicados en Logroño y en localidades como Arnedo, Haro, Navarrete y Medrano, entre otros, y el resultado fue muy heterogéneo. La petición de cita arrojó una demora de entre menos de 24 horas y 16 días y un retraso medio de 9,2 días.

La mejor situación, aunque con salvedades, la presentan los centros de salud de fuera de la capital. En concreto, en Cervera se pudo conseguir cita en el mismo día, mientras que en Medrano y en Navarrete, la demora fue de 48 horas en el primero de los municipios y de 72 en el segundo. En Haro y Arnedo era necesario esperar dos semanas para lograr una cita a través de la App. En Calahorra, la situación no dista mucho de la de varios centros de la capital. De las tres citas simuladas, dos lograron consulta en diez días y una última, en quince.

En Logroño, la agenda de los médicos del recientemente estrenado centro de salud La Villanueva tenía hueco en el día para uno de los casos, pero para las otras dos citas solicitadas, había que esperar 15 y 16 días. Paradójicamente este centro presenta la mejor y la peor situación. En el Espartero, el primer hueco disponible era para 48 horas después de la consulta; y en Cascajos, había médicos de familia con hora para la semana siguiente. En La Guindalera, Gonzalo de Berceo y en Siete Infantes de Lara el médico daba cita para entre 11 y 15 días.

En cualquier caso, desde Salud, que cifran en entre 3 y 4 días la demora real para que te den cita a través de internet, recuerdan las posibilidades que ofrece la App. Desde la aplicación se puede rellenar un formulario bien solicitando cita, haciendo algún tipo de consulta o para solventar cualquier duda y te llaman en un plazo máximo de 24 horas.