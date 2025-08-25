Agosto es el mes de la pausa, de las vacaciones, y tratar de cuadrar las agendas es una tarea de muy difícil encaje pero no ... imposible. Begoña Ganuza, gerente de Atención Primaria, saca pecho por haberlo conseguido, por haber logrado mantener todos los centros de salud abiertos durante el verano «eso sí –reconoce– con menos personal».

– ¿Cuál es la demora media para conseguir una cita en Atención Primaria en La Rioja?

– La demora media estructural la tenemos en un poco más de un día, y la real entre 3 y 4 días. En el resto de las comunidades, unos 9 días o más. La demora estructural es la del centro de salud al completo con todos los profesionales, pediatras, médicos, enfermeras... La real, que es la de médicos de familia, es de 3 o 4 días, teniendo en cuenta que en las zonas rurales no hay demora en ningún sitio.

– Entonces, Logroño eleva la media.

– En Logroño es donde tenemos las listas de espera un poco más elevadas en verano porque muchos médicos están de vacaciones, un poco menos de la mitad de la plantilla. Si miras en la App y da la casualidad que está de vacaciones no vas a tener cita hasta el mes siguiente, pero si pides cita te atiende un médico, no será tu médico, pero siempre está asegurada la cita por un médico de Atención Primaria. Puede ser en el mismo centro de salud con acumulaciones que hacen los compañeros o puede ser también en otro centro de salud, en horario de tarde, y en los módulos de actividad adicional que se mantienen durante todo el verano igual que en invierno.

– ¿Se mantiene todo abierto?

– Hacemos encaje de bolillos para no cerrar ningún punto de atención continuada, tener todos los consultorios y todos los centros de salud abiertos en horario de mañana y tarde, eso sí, con menos profesionales, pero la asistencia está garantizada en el día. Si acudes al centro de salud a las ocho de la mañana o bien llamas por teléfono, cada médico de los que está tiene en la agenda siete citas para imprevistos. Hasta hace poco eran cinco y ahora son siete. Eso está más que garantizado en tu centro de salud, pero sí que hay que ir o llamar por teléfono. Son citas que se dan el mismo día, no las puedes coger por otra aplicación. Otra posibilidad que tienen los ciudadanos es rellenar el formulario de la App y te llaman en 24 horas como mucho para darte cita para el médico, o para solventar cualquier duda o consulta.

– El problema, no sólo de La Rioja, sino del conjunto del país, es la falta de personal, ¿qué se hace para intentar atraer a médicos?

– Hicimos un programa de captación y fidelización para que todos los que terminen la residencia se queden en La Rioja y está resultando bien. Este año se han quedado el 70% y cada año se van ampliando más las plazas de MIR. Ojalá dependiera de nosotros solos, pero es un problema nacional que depende del Ministerio y creo que aún no se ha dado por aludido.

– ¿En qué consiste el programa de fidelización?

– Consiste en que el que haya terminado la residencia con nosotros, aparte de unas condiciones económicas mejores, a diario tiene huecos en la agenda para formación e investigación, que eso para la gente joven es muy atractivo. Luego tienen la manutención cuando hacen guardias, que en otras comunidades no lo hacen. Disponen de un coche para trasladarse a los municipios cuando hacen guardia. Y tras los cuatro años de residencia, con uno más que estén con nosotros ya es un grado de carrera profesional y eso pocas comunidades lo hacen, creo que ahora nos están copiando otras.