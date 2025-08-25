Primera jornada de liga: la UDL, el más madrugador de los riojanos

La Segunda Federación ya conoce los horarios de la primera jornada de competición. Todas son especiales y el botín en juego siempre es el mismo: ... tres puntos. Sin embargo, hay semanas que reúnen unos condicionantes especiales y, desde luego, la primera jornada de cada temporada es una ellas.

El equipo riojano más madrugador en empezar a competir será la UD Logroñés. Los de Unai Mendia están citados el sábado 6 de septiembre, a las 17.00 horas, en la ciudad deportiva José Luis Compañón de Vitoria, donde juega el filial del Alavés.

A priori, dos equipos con aspiraciones diferentes. Los riojanos tienen la obligación de estar en los primeros puestos, mientras que los babazorros pelearán por permanecer en la categoría una campaña más.

El Ejea-Mutilvera (20.00 horas) es el otro partido programado para ese sábado.

La UD Logroñés es el único equipo de los cuatro riojanos que militan en el grupo II de Segunda Federación que arrancará la temporada como visitante, los otros tres jugarán en casa. Y los tres lo harán el domingo 7 de septiembre.

La Molineta acogerá el primer partido de ese domingo. A partir de las 16.45 horas, el Alfaro de Óscar Gurría recibirá al Sestao Ríver. Otro duelo de equipos con aspiraciones diferentes. Los vascos son uno de los gallitos del grupo mientras que los riojanos tienen la meta de repetir permanencia.

La SD Logroñés jugará el domingo a las 17.00 horas en Las Gaunas contra el Eibar B. Una buena prueba de fuego para los de Cantabrana contra uno de los rivales llamados a estar en lo más alto de la clasificación.

El fútbol de Segunda Federación volverá a La Salera el domingo, a las 18.00 horas, en uno de los últimos partidos de la primera jornada. El Náxara se prepara para recibir al CD Ebro en un encuentro muy especial para los de Arturo Guerra.

Nájera se volcará con su equipo, que ya se prepara para una temporada complicada con el único objetivo de pelear por la permanencia hasta la última jornada.

Es domingo habrá dos citas matinales: Deportivo Aragón-Gernika (11.30 h.) y Amorebieta-Real Unión (12.00 h.). Y además de los tres compromisos de los equipos riojanos, dos partidos más cerrarán la jornada. Utebo-Basconia (19.00 horas). Ala misma hora arrancará la competición el Tudelano de Héctor Urquía recibiendo en casa al Beasain.