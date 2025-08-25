LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El cohete ha desatado la alegría en la glorieta de Quintiliano.

El cohete ha desatado la alegría en la glorieta de Quintiliano. Justo Rodríguez

Pañuelo, cohete y a gozar

Multitudinario y pletórico, el chupinazo de las fiestas de Calahorra ha dado paso a siete días de diversión y disfrute en la calle

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:18

No se ha hecho esperar. A las doce en punto y con Quintiliano ataviado con el pañuelo de las peñas de la ciudad, ha salido ... disparado desde el balcón de la Casa Consistorial el primer cohete de las fiestas de Calahorra en honor a San Emeterio y San Celedonio. La alcaldesa, Mónica Arceiz, junto al rey y la reina de las celebraciones, Manuel Garrido y Vanesa Pérez, han encendido la mecha de ese primer cohete que una vez más ha desatado la locura.

