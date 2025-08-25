Pañuelo, cohete y a gozar

No se ha hecho esperar. A las doce en punto y con Quintiliano ataviado con el pañuelo de las peñas de la ciudad, ha salido ... disparado desde el balcón de la Casa Consistorial el primer cohete de las fiestas de Calahorra en honor a San Emeterio y San Celedonio. La alcaldesa, Mónica Arceiz, junto al rey y la reina de las celebraciones, Manuel Garrido y Vanesa Pérez, han encendido la mecha de ese primer cohete que una vez más ha desatado la locura.

La glorieta de Quintiliano estaba ya pletórica. Besos, abrazos, camisetas teñidas de calimocho y sobre todo, unas ganas inmensas de disfrutar de los más de 400 actos preparados. Cientos de actividades condensadas en siete días para unas celebraciones marcadas por la vuelta a la ciudad de los bailarines incombustibles de la orquesta Panorama; el nuevo cartel del himno a la ciudad, donado por la peña El Sol y Carrocerías Maturana; o el repique manual de las campanas de la catedral que la Asociación de Campaneros de La Rioja ha preparado para el día grande. Pero hoy lo que toca es meterse de lleno con la charanga en el desfile de peñas por las calles Mártires y Grande; cantar de rodillas el 'Chorra, tu eres Calahorra'; disfrutar de las carrozas preparadas por las peñas y del primer encierro de reses bravas de esta tarde.

Mas presencia policial

Los festejos cuentan además este año con importante despliegue de seguridad, reforzado aún más tras las detención de cuatro jóvenes días atrás con motivo de un episodio de violencia en el ocio nocturno registrado en la calle El Sol y en el que un joven tuvo que ser hospitalizado con un fuerte golpe en la cabeza. El dispositivo especial se ha notado desde primeras horas de la mañana con un importante número de agentes de Policía Local, Guardia Civil y voluntarios de Protección Civil custodiando el entorno del chupinazo. Su principal objetivo es evitar robos y altercados. Así, Policía Local ha colocado en el Ayuntamiento un punto de atención para incidencias y robos de teléfonos móviles.