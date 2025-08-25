Agua, agua... A calderos y manguerazos en el chupinazo de Calahorra
Los vecinos de las calles Grande y Mártires de la localidad calagurritana cumplen de nuevo con la petición de los más jóvenes de tirarles agua desde los balcones y ventanas
Calahorra
Lunes, 25 de agosto 2025, 13:42
Si el Chorra, tú no eres Calahorra no puede faltar en el chupinazo de las fiestas de la ciudad, los calderos de agua y ... mangueras tampoco. Los vecinos y vecinas de las calles Grande y Mártires cumplen de nuevo con la petición de los más jóvenes de tirarles agua desde balcones y ventanas. Algo que se agradece en una jornada marcada por el calor.
De esta manera se vuelve a repetir una de las imágenes icónicas de los festejos calagurritanos, que han comenzado este lunes con miles de personas en las calles para disfrutar del chupinazo, el desfile de peñas y de carrozas. Por cierto, la Riojana se ha llevado este año el primer premio del concurso de vehículos customizados que han preparado las peñas.
