Isabel Álvarez

Agua, agua... A calderos y manguerazos en el chupinazo de Calahorra

Los vecinos de las calles Grande y Mártires de la localidad calagurritana cumplen de nuevo con la petición de los más jóvenes de tirarles agua desde los balcones y ventanas

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:42

Si el Chorra, tú no eres Calahorra no puede faltar en el chupinazo de las fiestas de la ciudad, los calderos de agua y ... mangueras tampoco. Los vecinos y vecinas de las calles Grande y Mártires cumplen de nuevo con la petición de los más jóvenes de tirarles agua desde balcones y ventanas. Algo que se agradece en una jornada marcada por el calor.

