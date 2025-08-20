Las noticias imprescindibles Estos son los temas más importantes de este miércoles

La Rioja Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:16

Villamediana de Iregua El incendio en el Ecoparque de La Rioja

El fuego, que sigue activo sólo en el interior del recinto, pero se ha extendido a la zona forestal colindante de Murillo de Río Leza, y ya está controlado este pero no extinguido

La Rioja Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista

Luchadora antifranquista e impulsora del movimiento vecinal, Chover fue también concejala del Ayuntamiento de Logroño

Innovación El proyecto tecnológico en la Colonia de Albelda pone sus bases «en tiempo récord»

El presidente Gonzalo Capellán visita el incipiente proyecto de parque tecnológico TechRioja con la remodelación de parte de las instalaciones

Natalidad La Rioja repite en junio la cifra más baja de nacimientos de la última década

El primer semestre de 2025 alcanza los 1.023 bebés, lo que supone 51 más que en 2024, de nuevo con mayoría en la franja de edad de 30 a 34 años de las madres

Comarcas Agoncillo, harto de los actos vandálicos

La alcaldesa plantea la posibilidad de instalar cámaras para identificar a los autores: «No me están dejando otra opción»

Sanidad Calor extremo en el Centro Mental de Albelda: más de 35 grados y una trabajadora mareada

UGT sostiene que no se puede permitir que un centro sanitario como el de esta localidad funcione «como si fuera una cámara de calor» porque «pone en riesgo la salud» de sus empleadas

Europa Escándalo en Francia por la muerte en directo de un 'streamer' que se sometía a torturas para captar audiencia

El caso ya había sido investigado por la Fiscalía de Niza pero no se evitó el fallecimiento

Alfaro Un incendio corta el paso ferroviario y obliga a trasladar en autobús a cientos de pasajeros

La rotura de una catenaria provoca el fuego que impide el paso de los trenes

Fiestas en Alfaro Del tesoro divino de la juventud

Logroño Un vertedero ilegal a puertas de Varea que crece en La Portalada

El depósito incontrolado de residuos de todo tipo en el entorno del polígono industrial de Logroño se ha agravado durante este verano

Sociedad Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa

El vehículo, de matrícula francesa, se ha salido de la calzada en el interior del túnel de Eitza y la carretera ha permanecido cortada durante casi cuatro horas

Fútbol | Segunda Federación La UD Logroñés gana e ilusiona ante el Barakaldo

Los goles de Otaudi y Urki deciden el duelo ante un rival de Primera Federación

Polideportivo El Gobierno regional eleva mínimamente la partida de subvenciones a las federaciones

El gasto total es de 1.145.000 euros, 35.000 más que el pasado año, pero no todas las disciplinas ven aumentar su beca

