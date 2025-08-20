Las noticias imprescindibles
Estos son los temas más importantes de este miércoles
La Rioja
Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:16
-
Villamediana de Iregua
El incendio en el Ecoparque de La Rioja
El fuego, que sigue activo sólo en el interior del recinto, pero se ha extendido a la zona forestal colindante de Murillo de Río Leza, y ya está controlado este pero no extinguido
-
La Rioja
Fallece a los 83 años Carmen Chover, Riojana Ilustre e histórica activista
Luchadora antifranquista e impulsora del movimiento vecinal, Chover fue también concejala del Ayuntamiento de Logroño
-
Innovación
El proyecto tecnológico en la Colonia de Albelda pone sus bases «en tiempo récord»
El presidente Gonzalo Capellán visita el incipiente proyecto de parque tecnológico TechRioja con la remodelación de parte de las instalaciones
-
Natalidad
La Rioja repite en junio la cifra más baja de nacimientos de la última década
El primer semestre de 2025 alcanza los 1.023 bebés, lo que supone 51 más que en 2024, de nuevo con mayoría en la franja de edad de 30 a 34 años de las madres
-
Comarcas
Agoncillo, harto de los actos vandálicos
La alcaldesa plantea la posibilidad de instalar cámaras para identificar a los autores: «No me están dejando otra opción»
-
Sanidad
Calor extremo en el Centro Mental de Albelda: más de 35 grados y una trabajadora mareada
UGT sostiene que no se puede permitir que un centro sanitario como el de esta localidad funcione «como si fuera una cámara de calor» porque «pone en riesgo la salud» de sus empleadas
-
Europa
Escándalo en Francia por la muerte en directo de un 'streamer' que se sometía a torturas para captar audiencia
El caso ya había sido investigado por la Fiscalía de Niza pero no se evitó el fallecimiento
-
Alfaro
Un incendio corta el paso ferroviario y obliga a trasladar en autobús a cientos de pasajeros
La rotura de una catenaria provoca el fuego que impide el paso de los trenes
-
Fiestas en Alfaro
Del tesoro divino de la juventud
-
Logroño
Un vertedero ilegal a puertas de Varea que crece en La Portalada
El depósito incontrolado de residuos de todo tipo en el entorno del polígono industrial de Logroño se ha agravado durante este verano
-
Sociedad
Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
El vehículo, de matrícula francesa, se ha salido de la calzada en el interior del túnel de Eitza y la carretera ha permanecido cortada durante casi cuatro horas
-
Fútbol | Segunda Federación
La UD Logroñés gana e ilusiona ante el Barakaldo
Los goles de Otaudi y Urki deciden el duelo ante un rival de Primera Federación
-
Polideportivo
El Gobierno regional eleva mínimamente la partida de subvenciones a las federaciones
El gasto total es de 1.145.000 euros, 35.000 más que el pasado año, pero no todas las disciplinas ven aumentar su beca
Más noticias en www.larioja.com
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.