La UD Logroñés gana e ilusiona ante el Barakaldo

«Estoy contento con el partido, más allá del resultado que en pretemporada no es lo importante». Con estas palabras resumía Unai Mendia sus impresiones ... tras la victoria de la UD Logroñés (2-1) ante el Barakaldo, en el duelo matinal disputado en la ciudad deportiva de Valdegastea. Mañana soleada y ventosa, con muchos aficionados en las gradas del campo de hierba natural, para presenciar el quinto amistoso de la pretemporada para los blanquirrojos.

UD Logroñés Taliby, Camacho, Bobadilla (Ugarte, 53), Lhery (Cabetas, 53), Marí, Urki (González, 62), Febas (Latif, 62), Ocón (val, 53), Larrea, Otadui y Rivero. 2 - 1 Barakaldo Campos, Dufur (arana, 52), Ekaitz (Asier, 52), Pedernales, Huidobro (Naveira, 52), Eric, Muñoz (Haitz, 52), Galarza (San Bartolomé, 52), Mandiang (Deje, 52), Albizua y Ropero. Árbitro: Mario Ruiz. Amonestó al local Urki (48) y a los visitantes Albizua (26) y Galarza (30).

Goles: 1-0 m.2, Otadui. 2-0 m.21, Urki. 2-1 m.28, Muñoz

No pudieron empezar mejor las cosas para los de Mendia que se adelantaron en el marcador rápidamente. En el minuto dos, Otaudi se encontró con un balón en la frontal del área y probó fortuna. Su disparo se envenenó en un defensa y acabó entrando en la portería de Campos.

Le costó al Barakaldo entrar en el partido tras el gol en contra. Lo intentaron los vascos con un balón aéreo que Galarza cabeceó a las manos de Taliby pasado el primer cuarto de hora.

La UD Logroñés se mostró más efectiva y en el minuto 21 logró el segundo gol gracias a una gran jugada de Febas por banda derecha que llega a línea de fondo y realiza el pase de la muerte para que Urki se incorpore desde atrás y anote el segundo gol.

El tanto de los riojanos espoleó al Barakaldo, equipo de Primera Federación, que caía ante un rival de una categoría inferior. Galarza avisó con un control orientado dentro del área aunque su disparo fue muy inocente. Pero en el minuto 28 Muñoz no perdonó y cabeceó con suspense al fondo de la portería de Taliby. El esférico golpeó en el larguero y terminó entrando en la portería local.

Antes del descanso Urki estuvo a punto de lograr el tercero para los locales pero Campos estuvo acertado en el segundo palo. No hubo tiempo para más. Descanso.

Lhery probó suerte desde lejor para la UD Logroñés nada más reanudarse el encuentro. A la manos de Campos. Entró entonces el partido en una fase en la que nadie se hacía con el control del balón y el juego se convertía en una sucesión de escaramuzas. En una de ellas, Albizua, ex de la SDL, puso un balón muy bueno desde la banda izquierda del ataque visitante y Mandiang llegó desde atrás para rematar a las manos de Taliby, bien situado.

La UD Logroñés metió una marcha más y cercó la portería de Campos, primero con un cabezazo de Rivero a la salida de un córner que salió alto por poco. Y a continuación con la ocasión más clara de la segunda mitad en las botas de Febas, que se coló entre los dos centrales para plantarse solo ante Campos, pero su disparo salió fuera junto al poste.

En los últimos minutos fue el Barakaldo el que buscó el tanto del empate pero los blanquirrojos supieron aguantar el balón o la posición, en cada momento lo que tocaba. Al final, victoria para la UD Logroñés y aplausos finales de los aficionados que se marcharon ilusionados con lo visto en la ciudad deportiva de Valdegastea. Prueba superada.