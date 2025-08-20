Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro La rotura de una catenaria provoca el fuego que impide el paso de los trenes

Ernesto Pascual Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:02 | Actualizado 18:27h. Comenta Compartir

La rotura de una catenaria ha provocado un pequeño fuego en matorral en el término de la Roza, al paso del ferrocarril por Alfaro a primera hora de esta tarde.

Ante el aviso de incendio a la altura del acceso a las instalaciones de la antigua Escuela de Capacitación Agraria, SOS Rioja ha movilizado a las 15.15 horas a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alfaro. Seis voluntarios en tres vehículos han llegado para sofocar los dos focos de fuego que de habían originado a ambos lados del puente del ferrocarril que supera el camino a la antigua escuela. A las 15.40 los habían sofocado mientras Policía Local y Guardia Civil regulaban el tráfico en la próxima carretera a Castejón.

Al lugar han acudido también bomberos del parque de Calahorra del CEIS-Rioja y una brigada forestal, a los que los agentes de la Policía Local han apoyado en las labores de extinción. En unos minutos, ha quedado controlado y sofocado.

Debido al fuego y para facilitar las labores para apagarlo, el tráfico ferroviario en el tramo ha quedado cortado. Al no disponer de electricidad por la rotura de la catenaria, el tráfico ha quedado interrumpido. Desde Adif, técnicos trabajan en el lugar para intentar reestablecerlo lo antes posible. Además, han quedado en el lugar bomberos en vigilancia y para refrescar la zona.