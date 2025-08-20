LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los Bomberos y la Policía Local trabajando en la zona. Ernesto Pascual

Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro

La rotura de una catenaria provoca el fuego que impide el paso de los trenes

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:02

La rotura de una catenaria ha provocado un pequeño fuego en matorral en el término de la Roza, al paso del ferrocarril por Alfaro a primera hora de esta tarde.

Ante el aviso de incendio a la altura del acceso a las instalaciones de la antigua Escuela de Capacitación Agraria, SOS Rioja ha movilizado a las 15.15 horas a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alfaro. Seis voluntarios en tres vehículos han llegado para sofocar los dos focos de fuego que de habían originado a ambos lados del puente del ferrocarril que supera el camino a la antigua escuela. A las 15.40 los habían sofocado mientras Policía Local y Guardia Civil regulaban el tráfico en la próxima carretera a Castejón.

Imagen principal - Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro
Imagen secundaria 1 - Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro
Imagen secundaria 2 - Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro

Al lugar han acudido también bomberos del parque de Calahorra del CEIS-Rioja y una brigada forestal, a los que los agentes de la Policía Local han apoyado en las labores de extinción. En unos minutos, ha quedado controlado y sofocado.

Debido al fuego y para facilitar las labores para apagarlo, el tráfico ferroviario en el tramo ha quedado cortado. Al no disponer de electricidad por la rotura de la catenaria, el tráfico ha quedado interrumpido. Desde Adif, técnicos trabajan en el lugar para intentar reestablecerlo lo antes posible. Además, han quedado en el lugar bomberos en vigilancia y para refrescar la zona.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
  2. 2 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  3. 3 Una menor muerta y cuatro heridos de la misma familia en un accidente en Guipúzcoa
  4. 4

    La última bolsa después de 152 donaciones de sangre
  5. 5 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  6. 6 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  7. 7

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  8. 8 Detenido un vecino de Ausejo con 860 euros en billetes falsos
  9. 9 Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
  10. 10 Incendio en el Ecoparque de Villamediana de Iregua

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro

Un incendio corta el paso ferroviario en Alfaro