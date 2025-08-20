Calor extremo en el Centro Mental de Albelda: más de 35 grados y una trabajadora mareada UGT sostiene que no se puede permitir que un centro sanitario como el de esta localidad funcione «como si fuera una cámara de calor» porque «pone en riesgo la salud» de sus empleadas

El Centro de Salud Mental de Albelda vuelve a ser noticia por el calor sofocante que tienen que afrontar sus usuarios y empleados. Si a finales de junio ya sufrieron «una tortura» por tener que trabajar a 39 grados, durante la pasada ola de calor se volvió a repetir este bochorno, según ha denunciado UGT. Durante los días 15, 16 y 17 de agosto, las condiciones térmicas volvieron a ser «insoportables» para el personal de cocina de estas instalaciones, que se vieron abocados a desempeñar su actividad con 35 grados, que llegaron a provocar mareos en una de sus trabajadoras.

El sindicato ha recordado a través de una nota de prensa que esta problemática no se limita a la cocina. A las altas temperaturas sufridas también en el túnel de lavado se añaden «las continuas quejas en la zona de larga estancia, donde el sistema de climatización tampoco funciona». Y en la segunda planta, en el área Gerontopsiquiatría, «la deficiente instalación del aire acondicionado provoca filtraciones que acaban desplomando el techo de pladur».

El pasado 25 de junio, UGT ya calificó de «indigno» el abandono que sufre el centro y reclamó medidas inmediatas para proteger la salud de la plantilla. Fruto de las denuncias de las trabajadoras, la Inspección de Trabajo citó el 27 de julio a los delegados de prevención, reunión a la que solo acudió el citado sindicato junto con el servicio de prevención del hospital. En ella, la inspectora emitió una diligencia clara en la que instaba al SERIS a actuar con la máxima urgencia, pero UGT constata que siguen las mismas condiciones: calor insoportable y riesgos evidentes para la salud laboral.

Según el Real Decreto 486/1997, la temperatura en los lugares de trabajo cerrados debe mantenerse entre 17 y 27 grados. Y la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las Administraciones a garantizar la seguridad y la salud de su personal. Por ello, para el sindicato, el incumplimiento de esta normativa es «flagrante» y supone exponer a los empleados «a golpes de calor, mareos, agotamiento e incluso desenlaces fatales».

Por ello, UGT ha insistido en que «no se puede permitir que un centro sanitario funcione como si fuera una cámara de calor. Resulta intolerable que las profesionales que sostienen la atención pública se vean obligadas a trabajar en condiciones indignas, poniendo en riesgo su salud por la inacción del Gobierno de La Rioja y de la Consejería de Salud». Y ha exigido la reparación integral y definitiva del sistema de climatización del Centro de Salud Mental de Albelda, así como la puesta en marcha de una planificación preventiva eficaz y permanente.