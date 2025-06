Un «calvario» por el calor en el Centro de Salud Mental: «Hemos llegado a los 39 grados»

Diego Marín A. Logroño Lunes, 23 de junio 2025, 12:46 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

A pesar de que el Gobierno de La Rioja aseguró a este periódico el pasado viernes que el problema estaba solucionado, los trabajadores del Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua han vuelto a denunciar que en las instalaciones sufren altas temperaturas, un calor sofocante. Tal y como ha explicado una trabajadora a este periódico, «hemos llegado hasta los 39 grados, con más temperatura dentro que fuera porque no tenemos aislantes y hemos tenido que colocar los parasoles de los coches». Según explica esta trabajadora, se ha llegado a justificar la imposibilidad de instalar toldos «por el daño estético», los 'stores' colocados «no hacen nada» y lo único que alivia un poco el calor, los ventiladores, los han comprado el propio personal.

La situación, más llamativa en verano por el calor, en realidad también se produce en invierno, a la inversa. Si ahora el aire acondicionado no funciona y emite calor en lugar de frío, en invierno deben abrigarse en el interior. Ahora la situación es tan insostenible que se han llegado a producir golpes de calor. «Y los pacientes están más alterados de lo normal o decaídos porque, si se mueven, sudan a chorros», explica la trabajadora.

El sindicato CSIF ya denunció la semana pasada la «situación inhumana» del Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua, y aunque la Consejería de Salud aseguró haber solucionado y resuelto el problema, al parecer que la cristalera del comedor se recalienta y que el Servicio Riojano de Salud valoraba un proyecto, este lunes las quejas son las mismas que entonces. «Desde hace días están padeciendo temperaturas realmente sofocantes que están poniendo en peligro la salud de los trabajadores y de los usuarios que viven en este centro asistencial», advierte CSIF en una nota de prensa.

Ampliar El Centro de Salud Mental de Albelda de Iregua. Díaz Uriel

La situación es «lamentable y angustiosa» y es «intolerable» porque «la Consejería de Salud es conocedora de ello y no dice toda la verdad, ya que el pasado viernes informaba de que la situación estaba arreglada pero los datos y fotografías no dejan lugar a dudas», advierte CSIF. CSIF alerta de que «hasta que no pase una desgracia entre los trabajadores o usuarios parece la Consejería no tomará cartas en el asunto». «La pasividad y la falta de previsión por parte de la Administración es bochornosa», subraya CSIF, que insiste en que el problema no es nuevo y se pregunta cómo es posible que el Seris no sea capaz de arreglar un sistema de climatización del que depende el bienestar y la salud laboral del personal y de la salud de los que allí viven permanentemente. El sindicato califica la estancia en el Centro de Salud Mental de Albelda como un «calvario» y un «maltrato» y expone que «de nada sirve que este mismo año se haya publicado un protocolo de actuación de los servicios sanitarios frente al exceso de temperaturas si en los propios centros los trabajadores y usuarios se «están quemando».