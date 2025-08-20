Agoncillo, harto de los actos vandálicos

Diego Marín A. Logroño Miércoles, 20 de agosto 2025, 13:04 Comenta Compartir

Un verdadero trabajo en equipo, aunque no para ser aplaudido. Las fiestas de San Roque y la Virgen de Agoncillo no empezaron bien, tras el lanzamiento del cohete se produjo una trifulca que obligó a intervenir a la Guardia Civil. Y tras el pasado fin de semana el pueblo amaneció con diversos desperfectos que han llevado al Ayuntamiento a lanzar un mensaje de concienciación a la ciudadanía. «Queda claro en estas fotos que tenéis ingenio y sabéis trabajar en equipo, porque esto no lo hace uno solo. Cuánto mejor nos iría si utilizaseis ese ingenio para hacer cosas productivas por vuestro pueblo. Por cierto, si a algún vecino le falta una bajante de lluvia, la tenemos en las piscinas», ha expuesto en redes sociales el Consistorio.

Dos hamacas dispuestas en el tejado de las piscinas municipales como si fuera un solarium, las sombrillas del césped arrancadas y arrojadas al vaso, unos contenedores de basura colados en un solar... son el panorama con el que amaneció la avenida del Polideportivo de Agoncillo. No es la primera vez. Hace un año la alcaldesa, Encarna Fuertes, ya alzó la voz para denunciar «las constantes gamberradas y actos vandálicos que algunos pocos cometen». «No es justo que el esfuerzo colectivo d mantener y mejorar nuestros espacios sea destruio por la falta de civismo de unos pocos», clamaba Fuertes.

Ahora, en declaraciones a Diario LA RIOJA, la alcaldesa de Agoncillo confiesa que ya no sabe qué hacer. «Pongo cursos con títulos oficiales que cuestan un pastón para que amplíen sus currículos, autobuses para que vayan seguros a las fiestas, talleres, les envío todas las ofertas de trabajo, disco-móviles cuando las piden.... estamos para lo que nos digan... y lo pagan así», lamenta Encarna Fuertes, consciente de que siempre son el mismo grupo de jóvenes del pueblo los autores de las gamberradas.

Actos vandálicos en Agoncillo. Ayto. de Agoncillo.