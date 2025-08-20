El Gobierno regional eleva mínimamente la partida de subvenciones a las federaciones

No hay demasiados cambios en las subvenciones convocadas por el Gobierno regional para apoyar la labor de las 38 federaciones deportivas inscritas en la actualidad ... en el Registro del Deporte de La Rioja. La cantidad destinada asciende a 1.145.000 euros, 35.000 euros más que la fijada el año pasado, según se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de La Rioja.

De nuevo la Federación Riojana de Fútbol vuelve a ser la más beneficiada, con un montante redondo de 200.000 euros, el 76,34% sobre la cantidad presupuestada por la FRF, y le sigue Pelota, con 113.160,88 euros (el 88,13%).

Ahora bien, no quiere decir que el presentado sea el presupuesto general de la Federación de Fútbol. De hecho, la FRF contaba el año pasado con un presupuesto que superaba los cuatro millones de euros. Sin embargo, la subvención regional se rige por una serie de baremos que incluyen, por ejemplo, las actividades que realizan las federaciones, torneos, eventos de promoción del deporte. En función de la escala de puntos prevista por la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y de los presupuestos entregados por las federaciones se reparte la partida entre todas ellas.

Este año son 38 las federaciones riojanas reconocidas en estas ayudas, una más que el año pasado ya que se suma la de Luchas Olímpicas, que recibe un total de 3.946,49 euros.

El Ejecutivo regional señala que estas partidas «tienen como objetivo apoyar a las federaciones deportivas para afrontar, entre otros, los gastos derivados del personal y a los servicios profesionales prestados por profesionales independientes utilizando medios propios; las ayudas a deportistas, el personal técnico deportivo, el personal médico, los servicios docentes o las personas que ejerzan de jueces y árbitros; los gastos relativos al transporte, la manutención y el alojamiento de personas deportistas y personal técnico; o las destinadas a sufragar el alquiler de instalaciones para el desarrollo de los entrenamientos y competiciones».

El Gobierno riojano ha querido destacar «el apoyo a disciplinas con menos licencias como, por ejemplo, Piragüismo (11.191,40 € y un 90% de su presupuesto) o Petanca (6.622,85 euros y un 53,20% de su presupuesto)».