Las noticias imprescindibles

La Rioja
Martes, 19 de agosto 2025, 21:32
-
Logroño
El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
Una mujer se lleva una de vacas de la colección del bar de las Cien Tiendas pero termina devolviéndola tras el impacto del «delito» ... en redes sociales
-
La Rioja
Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
CSIF denuncia la «grave situación de desprotección» a la que se enfrentan a diario estos empleados en La Rioja
-
Sucesos
En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
Los presuntos autores de los hechos, de 15, 17 y 19 años, habían sido puestos a disposición de la autoridad judicial y la Fiscalía de Menores
-
Vino de Rioja
Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
Los viticultores de Rioja Alta y Alavesa ya conocen cuáles son sus máximos para esta campaña
-
España
Interior coordina medios para la extinción de incendios procedentes de ocho comunidades
Proceden de Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana
-
DOCa
Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
El hasta ahora director técnico sustituirá desde septiembre a José Luis Lapuente en la dirección general de la institución
-
Nuevas tecnologías
El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
Ninguna empresa opta al contrato que debía dotar al Ejecutivo de un superordenador mientras Kyndryl y Bosonit recurren su exclusión de un contrato de 11 millones
-
Fiestas en Alfaro
Del tesoro divino de la juventud
El gran ambiente de la comida popular y la fiesta del día joven imprimieron energías a los alfareños, que en la noche del miércoles despiden sus fiestas patronales
-
Sociedad
Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali
La delegación del Gobierno en Cataluña ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle
-
Fútbol Segunda Federación
La UD Logroñés recibe al Barakaldo en una prueba más corta de lo esperado
Ambos equipos acuerdan reducir el encuentro de esta miércoles a dos tiempos de 35 minutos cada uno
-
Culturas
El Rasillo, un pueblo de cine
El festival Luces, Cameros, Acción proyecta desde este martes y hasta el próximo sábado, en la plaza de los Tilos del Rasillo, los 31 cortos y 4 documentales que concurren en su sección final
