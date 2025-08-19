Las noticias imprescindibles

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Rioja

Martes, 19 de agosto 2025, 21:32

    El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte

Una mujer se lleva una de vacas de la colección del bar de las Cien Tiendas pero termina devolviéndola tras el impacto del «delito» ... en redes sociales

Top 50
  1. 1 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  2. 2 Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona
  3. 3 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  5. 5 El Último de la Fila no viene a Logroño, pero Manolo García sí
  6. 6 El Consejo vota este martes el relevo de su director general, José Luis Lapuente
  7. 7 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  9. 9 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  10. 10 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte

