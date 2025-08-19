Las noticias imprescindibles

Una mujer se lleva una de vacas de la colección del bar de las Cien Tiendas pero termina devolviéndola tras el impacto del «delito» ... en redes sociales

Ampliar

La Rioja Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente

CSIF denuncia la «grave situación de desprotección» a la que se enfrentan a diario estos empleados en La Rioja

Sucesos En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra

Ampliar

Los presuntos autores de los hechos, de 15, 17 y 19 años, habían sido puestos a disposición de la autoridad judicial y la Fiscalía de Menores

Vino de Rioja Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano

Los viticultores de Rioja Alta y Alavesa ya conocen cuáles son sus máximos para esta campaña

España Interior coordina medios para la extinción de incendios procedentes de ocho comunidades

Proceden de Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana

Ampliar

DOCa Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador

Ampliar

El hasta ahora director técnico sustituirá desde septiembre a José Luis Lapuente en la dirección general de la institución

Nuevas tecnologías El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación

Ninguna empresa opta al contrato que debía dotar al Ejecutivo de un superordenador mientras Kyndryl y Bosonit recurren su exclusión de un contrato de 11 millones

Fiestas en Alfaro Del tesoro divino de la juventud

El gran ambiente de la comida popular y la fiesta del día joven imprimieron energías a los alfareños, que en la noche del miércoles despiden sus fiestas patronales

Ampliar

Sociedad Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

La delegación del Gobierno en Cataluña ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle

Fútbol Segunda Federación La UD Logroñés recibe al Barakaldo en una prueba más corta de lo esperado

Ambos equipos acuerdan reducir el encuentro de esta miércoles a dos tiempos de 35 minutos cada uno

Ampliar

Culturas El Rasillo, un pueblo de cine

El festival Luces, Cameros, Acción proyecta desde este martes y hasta el próximo sábado, en la plaza de los Tilos del Rasillo, los 31 cortos y 4 documentales que concurren en su sección final

Más noticias en www.larioja.com