Un interno de una residencia riojana agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente CSIF denuncia la «grave situación de desprotección» a la que se enfrentan a diario estos empleados en La Rioja

La Rioja Martes, 19 de agosto 2025, 11:08 | Actualizado 11:18h. Comenta Compartir

CSIF ha denunciado la violenta agresión que sufrió el pasado 6 de agosto una trabajadora de un centro sociosanitario de La Rioja, que fue agredida por un residente hasta el punto de perder el conocimiento. El ataque fue perpetrado por un usuario temporal y aunque el centro no había registrado antes ninguna conducta agresiva por parte de este usuario, ya había tenido episodios de alteración en anteriores ingresos en el CAPDP de Fuenmayor.

Esta información, que según el sindicato no fue debidamente comunicada al centro ni a los empleados, evidencia «una alarmante falta de coordinación» entre las distintas instituciones sociosanitarias, lo que «pone en grave riesgo la seguridad del personal», que se ve obligado a atender a usuarios con historiales de agresividad sin contar con la información ni los recursos necesarios para protegerse.

CSIF, además, ha apuntado que el centro ha contactado con los servicios sociales y con función pública para abordar la situación, pero los trabajadores exigen medidas más contundentes e inmediatas para garantizar un entorno de trabajo seguro.

El sindicato ha señalado en una nota que esta no es una situación aislada, que las agresiones físicas y verbales «son una constante en el día a día de estos profesionales» y, por eso, es «urgente» que se tomen medidas. Además, ha instado a las autoridades competentes a establecer protocolos de seguridad «claros y efectivos» para proteger al personal de las agresiones, mejorar la comunicación y la coordinación entre los centros sociosanitarios y los servicios sociales, todo para garantizar que los trabajadores dispongan de toda la información relevante sobre los residentes, así como los recursos y la formación necesaria para manejar situaciones de conflicto y de riesgo.

CSIF ha recordado que la seguridad de los empleados es un derecho fundamental y la base para poder ofrecer una atención digna y de calidad a las personas dependientes. Por ello, ha exigido a los responsables que tomen cartas en el asunto «antes de que sea demasiado tarde y se haya producido una desgracia. Los trabajadores de los centros sociosanitarios de La Rioja necesitan poder desempeñar su labor sin miedo a ser agredidos».