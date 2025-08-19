El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte Una mujer se lleva una de vacas de la colección del bar de las Cien Tiendas pero termina devolviéndola tras el impacto del «delito» en redes sociales

Lo que ha empezado como un gesto de impotencia e indignación se ha convertido en una historia con un final menos amargo. El bar Días de Norte, en las Cien Tiendas de Logroño, denunciaba este lunes en redes sociales la desaparición de una de sus emblemáticas vacas decorativas, la más especial para su dueño, Demetrio.

Según ha relatado el hostelero, una mujer acompañada de su hija y su nieta, entró al local y decidió llevarse una de las figuras que adorna este bar. La elegida no era una cualquiera, se trataba de la que le regaló su madre, ya fallecida, y que para él tiene «un gran valor sentimental». «No sólo era la más valiosa económicamente, sino la más importante sentimentalmente», ha explicado en sus publicaciones.

Demetrio posee una colección de treinta y seis vacas en su establecimiento, dos de ellas especialmente significativas, ya que fueron regalos de sus padres. La pérdida de una de ellas, la de su madre, ha generado una enorme frustración. «La impotencia más grande es que tengo las imágenes y no puedo publicarlas, con el fin de que alguien la identifique», ha escrito en sus redes.

La desaparición de la figura no ha tardado en viralizarse. La cuenta de Instagram de @logronosequeja, conocida por dar visibilidad a quejas y sucesos de la ciudad, compartió la historia, animando a los vecinos a colaborar en la identificación de la autora del robo. Dicho gesto ha provocado una oleada de mensajes de apoyo al bar y su propietario, que lo ha agradecido «sois lo mejor de Días de Norte».

La situación ha cambiado en pocas horas; la casualidad quiso que el propio hostelero se cruzara con la mujer por la calle, lo que le permitió pedir la ayuda policial. La intervención de los agentes fue importante, pero lo que más le ha sorprendido a Demetrio fue la llamada que ha recibido hoy mismo: la propia mujer que había robado la figura.

Completamente arrepentida, se ha puesto en contacto con él para pedirle perdón y asegurarle que devolvería la vaca el mismo día. «Me ha pedido mil perdones y me ha dicho que está completamente arrepentida. Hasta me ha dicho que me compraba otra vaca», explicaba el hostelero, que tras esa conversación ha decidido no seguir adelante con la denuncia.

Y así ha sido: la vaca secuestrada volvía al Días de Norte a primera hora de la tarde, y vuelve ya a formar parte de la peculiar decoración de este local de Doctores Castroviejo.