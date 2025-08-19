LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La vaca secuestrada... y recuperada Juan Marín

El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte

Una mujer se lleva una de vacas de la colección del bar de las Cien Tiendas pero termina devolviéndola tras el impacto del «delito» en redes sociales

Lucía García-Blanco

Martes, 19 de agosto 2025, 19:42

Lo que ha empezado como un gesto de impotencia e indignación se ha convertido en una historia con un final menos amargo. El bar Días de Norte, en las Cien Tiendas de Logroño, denunciaba este lunes en redes sociales la desaparición de una de sus emblemáticas vacas decorativas, la más especial para su dueño, Demetrio.

Según ha relatado el hostelero, una mujer acompañada de su hija y su nieta, entró al local y decidió llevarse una de las figuras que adorna este bar. La elegida no era una cualquiera, se trataba de la que le regaló su madre, ya fallecida, y que para él tiene «un gran valor sentimental». «No sólo era la más valiosa económicamente, sino la más importante sentimentalmente», ha explicado en sus publicaciones.

Demetrio posee una colección de treinta y seis vacas en su establecimiento, dos de ellas especialmente significativas, ya que fueron regalos de sus padres. La pérdida de una de ellas, la de su madre, ha generado una enorme frustración. «La impotencia más grande es que tengo las imágenes y no puedo publicarlas, con el fin de que alguien la identifique», ha escrito en sus redes.

La desaparición de la figura no ha tardado en viralizarse. La cuenta de Instagram de @logronosequeja, conocida por dar visibilidad a quejas y sucesos de la ciudad, compartió la historia, animando a los vecinos a colaborar en la identificación de la autora del robo. Dicho gesto ha provocado una oleada de mensajes de apoyo al bar y su propietario, que lo ha agradecido «sois lo mejor de Días de Norte».

La situación ha cambiado en pocas horas; la casualidad quiso que el propio hostelero se cruzara con la mujer por la calle, lo que le permitió pedir la ayuda policial. La intervención de los agentes fue importante, pero lo que más le ha sorprendido a Demetrio fue la llamada que ha recibido hoy mismo: la propia mujer que había robado la figura.

Completamente arrepentida, se ha puesto en contacto con él para pedirle perdón y asegurarle que devolvería la vaca el mismo día. «Me ha pedido mil perdones y me ha dicho que está completamente arrepentida. Hasta me ha dicho que me compraba otra vaca», explicaba el hostelero, que tras esa conversación ha decidido no seguir adelante con la denuncia.

Y así ha sido: la vaca secuestrada volvía al Días de Norte a primera hora de la tarde, y vuelve ya a formar parte de la peculiar decoración de este local de Doctores Castroviejo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una logroñesa en un accidente en la autovía Logroño-Pamplona
  2. 2 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  3. 3 El Último de la Fila no viene a Logroño, pero Manolo García sí
  4. 4 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  5. 5

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  6. 6 El Consejo vota este martes el relevo de su director general, José Luis Lapuente
  7. 7 Muere la mujer que fue retenida durante doce días por su pareja en Valencia
  8. 8

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  9. 9 El más antiguo de Logroño
  10. 10 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte

El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte