Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador El hasta ahora director técnico sustituirá desde septiembre a José Luis Lapuente en la dirección general de la institución

Víctor Soto Logroño Martes, 19 de agosto 2025, 14:48 Comenta Compartir

El pleno del Consejo Regulador de este martes supone, además de un nuevo marco para los viticultores de Rioja Alta y Rioja Alavesa en una campaña marcada por los vaivenes y problemas, un cambio importante en sus órganos directivos. Tal y como adelantaba este martes Diario LA RIOJA, uno de los puntos a tratar era la sustitución del hasta ahora director general, José Luis Lapuente, quien en el último cuarto de siglo ha sido un hombre clave en Rioja.

A partir de septiembre será Pablo Franco el que tenga mando en plaza en la institución, una vez que ha recibido el apoyo suficiente del pleno para dar una vuelta al proyecto de futuro que nace bajo la égida de la presidenta del Consejo, Raquel Pérez Cuevas, elegida el pasado mes de junio. Aunque se han producido abstenciones, como la de UAGR, que ha alegado desconocer la decisión hasta el martes mismo, UAGA y ABRA o un voto en contra de UPA, el apoyo ha sido amplio.

Pablo Franco, ingeniero agrónomo y hasta ahora director técnico del Consejo, conoce a pie de campo las complicaciones de una campaña especialmente difícil para el sector, tras una crisis de ventas y existencias que Rioja arrastra desde hace años y a la que, de momento, ni las medidas excepcionales adoptadas de cosecha en verde o destilación, han podido poner coto. Para suplirle, el Consejo deberá buscarle un sustituto, bien mirando fuera (ya lo hizo cuando lo fichó en 2017) y bien entre sus técnicos.

La escasa vendimia que ya ha empezado en puntos concretos de Rioja Oriental será un punto de inflexión para una Denominación cuyo reto principal está en equilibrar stocks y ventas, aunque sin olvidar un asunto clave: la escasa o nula rentabilidad que los viticultores han obtenido de las últimas campañas y que, a la espera de conocer precios, parece que tampoco van a lograr en este 2025 debido a la merma evidente de la producción a causa del mildiu, las inclemencias meteorológicas y los problemas en el ligado de la uva.

En actualización La redacción de LA RIOJA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.