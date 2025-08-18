El Consejo vota este martes el relevo de su director general, José Luis Lapuente Fuentes del sector apuntan a Pablo Franco, actual director técnico, como su sustituto

Pablo Álvarez Logroño Lunes, 18 de agosto 2025, 22:09 | Actualizado 22:30h.

Renovación en la cúpula del Consejo Regulador del Rioja. El Pleno del Consejo Regulador que se celebra este martes incluye en su orden del día el relevo del que ha sido uno de sus directivos más importantes de los últimos años: su director general, José Luis Lapuente.

En concreto, según ha podido saber este periódico, la propuesta de la recién estrenada presidenta de la DOC, Raquel Pérez Cuevas, es que José Luis Lapuente deje su cargo pero no el Consejo: Lapuente pasaría a ocupar un cargo de asesoría dentro de la institución. Un puesto cerca de la cúpula, pero muy alejado del poder que ha tenido en la institución durante 27 años primero como secretario general y luego como director general.

La salida de Lapuente deja evidentemente abierta la incógnita de la sucesión en un cargo clave en el gobierno del sector. El nombre con más opciones, según apuntan fuentes del sector, es el de Pablo Franco, hasta ahora director técnico del Consejo. El nombramiento de Franco podría ser sancionado en este mismo pleno, aunque no es seguro.

José Luis Lapuente entró en el Consejo Regulador de la DOCa Rioja en 1998 como secretario general. Con el tiempo fue ganando influencia en el Consejo, hasta que tras la salida de Víctor Pascual como presidente y una grave crisis organizativa en 2012 asumió funciones ejecutivas que anteriormente recaían en la presidencia. Luis Alberto Lecea, en 2013, sustituyó a Pascual como presidente y con Lapuente como hombre fuerte.