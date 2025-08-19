El Rasillo, un pueblo de cine

Nunca mejor que esta semana se puede decir que El Rasillo de Cameros es un pueblo de cine, porque es durante los próximos días cuando ... se celebra el festival de cortometrajes Luces, Cameros, Acción. Un evento que cumple ya su décima edición en un alarde de tesón de sus organizadores, que saben lo laborioso que resulta montar un espectáculo de estas características en un pueblo que en invierno no supera el centenar de habitantes, aunque en verano multiplica exponencialmente la población. Son muchas las cosas que hacen interesante este festival, primero su enfoque, la unión de la ficción cinematográfica y el mundo rural ofreciendo así un escaparate para jóvenes creadores y emprendedores del séptimo arte y el documental que aportan sus visiones sobre la vida en los pueblos. Y es igualmente atractivo su formato, que se sustancia en proyecciones de cortos durante cinco noches en un espacio público del municipio convertido para la ocasión en una improvisada sala de exhibición. Actuaciones musicales vespertinas entonarán el ambiente antes de que se haga el silencio para que los proyectores llenen de magia la plaza de los Tilos.

Actividades paralelas Miércoles 20 de agosto Recital de canto de Claudia Oroz (19.00 horas)

Día 21 Concierto presentación de Riojazz (19.00)

Día 22 Actuación musical de Óleo (23.30)

Día 23 Ruta guiada por Madreselva (10.00), presentación del libro de Francisco Oteiza 'El extraterrestre eres tú' (12.30), Dj Txikito (19.30) y gala de entrega de premios (23.30)

Porque volverá a ser la plaza de los Tilos el epicentro de un festival que inundará de historias audiovisuales El Rasillo desde este martes hasta el sábado, cuando se conocerán los ganadores de la presente edición. Tras el proceso de selección llevado a cabo semanas atrás, han llegado finalmente a la fase final 31 cortometrajes (24 de la sección Mundo Rural y 7 en el epígrafe Cameros) y cuatro documentales. Todos ellos se mostrarán a partir de las 21.30 horas en la citada plaza, excepto los trabajos documentales, que se proyectarán en el museo etnográfico del pueblo desde las 18.30 horas del viernes.

Entre las obras presentadas hay predominio de autores españoles, alguno de ellos riojano, caso del logroñés Luis Arrojo, que compite con el título 'Marciano García', rodado parcialmente en El Rasillo, y de David Fernández Pastor, autor de 'Mierda'. Además, hay aportaciones de directores argentinos, chilenos, de Colombia, Bélgica y Reino Unido. Todos ellos han hecho llegar sus trabajos a través de la plataforma 'on line' Festhome, que facilita la organización y valoración de los cortos.

Este año, el jurado estará formado por los realizadores audiovisuales Aitor de Miguel y Mario Mariño, la distribuidora Rebeca Medrano y la artista multidisciplinar María Naharro. Todos ellos decidirán los ganadores de un certamen que premia a los dos mejores cortometrajes de las secciones Mundo Rural y Cameros, el mejor cortometraje extranjero, el mejor documental y la mejor producción. A ellos se unen los reconocimientos para mejor actor, actriz y fotografía, además del premio especial del público.

Ignacio Matute, organizador del festival, se muestra orgulloso de la participación lograda nuevamente este año, si bien no oculta que le hubiera gustado mayor concurrencia en la sección Cameros, una pequeña espinita que arrastra desde sus inicios el festival serrano, en el que colaboran también el Ayuntamiento de la localidad y el Gobierno de La Rioja.