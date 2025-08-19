LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pase cinematográfico en la plaza de los Tilos de El Rasillo en una anterior edición de Luces, Cameros, Acción. J.E.

El Rasillo, un pueblo de cine

El festival Luces, Cameros, Acción proyecta desde este martes y hasta el próximo sábado, en la plaza de los Tilos del Rasillo, los 31 cortos y 4 documentales que concurren en su sección final

Javier Ezquerro

Javier Ezquerro

Logroño

Martes, 19 de agosto 2025, 08:13

Nunca mejor que esta semana se puede decir que El Rasillo de Cameros es un pueblo de cine, porque es durante los próximos días cuando ... se celebra el festival de cortometrajes Luces, Cameros, Acción. Un evento que cumple ya su décima edición en un alarde de tesón de sus organizadores, que saben lo laborioso que resulta montar un espectáculo de estas características en un pueblo que en invierno no supera el centenar de habitantes, aunque en verano multiplica exponencialmente la población. Son muchas las cosas que hacen interesante este festival, primero su enfoque, la unión de la ficción cinematográfica y el mundo rural ofreciendo así un escaparate para jóvenes creadores y emprendedores del séptimo arte y el documental que aportan sus visiones sobre la vida en los pueblos. Y es igualmente atractivo su formato, que se sustancia en proyecciones de cortos durante cinco noches en un espacio público del municipio convertido para la ocasión en una improvisada sala de exhibición. Actuaciones musicales vespertinas entonarán el ambiente antes de que se haga el silencio para que los proyectores llenen de magia la plaza de los Tilos.

