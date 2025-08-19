La UD Logroñés recibe al Barakaldo en una prueba más corta de lo esperado

La UD Logroñés tiene programado este miércoles por mañana en la ciudad deportiva (11.30 horas) el compromiso más serio de todos los que ha ... afrontado hasta el momento en la pretemporada. Los de Mendia se enfrentan al Barakaldo, conjunto de Primera Federación. Una buena piedra de toque para comprobar la consistencia de los blanquirrojos.

Sin embargo, según el acuerdo alcanzado por ambos clubes, el partido será más corto de lo habitual.En concreto, serán 70 minutos –dos tiempos de 35 minutos cada uno– para no castigar a ambas plantillas. «Nos llamaron ayer para decirnos que tienen el sábado el partido de presentación, ante el Avilés, en su campo, y han tenido algunos lesionados en la última semana», explicó este martes Quique García. «En cualquier caso va a haber partido y nos va a venir bien a los dos», sentenció.

«Nosotros somos 17 jugadores en plantilla ahora mismo, del primer equipo. Y Aitor Pascual, Berto y Carlos Benítez no van a jugar, así que estamos en parecidas circunstancias», recordó.

La UD Logroñés afronta hoy su quinto partido de pretemporada. Hasta el momento el conjunto blanquirrojo acumula tres triunfos y una derrota. Curiosamente, los de Unai Mendia arrancaron la pretemporada perdiendo ante el Náxara, aunque finalmente se impusieron a los blanquiazules (1-3).

La segunda victoria llegó en Agoncillo, en el campo de San Roque ante el equipo local, por un contundente 0-4. Idéntico resultado se registró en el Trofeo Luis de la Fuente que se celebró en Haro con el seleccionador nacional como invitado especial.

La única derrota de la UDL llegó en el partido contra el Numancia, en Los Pajaritos. Un gol de Miñana en el tramo final del encuentro (m.83) decidió un duelo entre dos conjuntos llamados a estar en las primeras posiciones de su grupo de Segunda Federación. Los sorianos en el grupo I, los riojanos en el grupo II.

Un viejo conocido

El Barakaldo, rival de esta mañana, es un viejo conocido de la UD Logroñés. Ambos conjuntos pugnaron por el ascenso a Primera Federación hace dos temporadas, siguiendo la estela del Bilbao Athletic. Los riojanos se quedaron a un partido –la derrota en Las Gaunas ante el Marbella–, mientras que los vascos remontaron el marcador adverso en Orihuela (3-1) y en Lasesarre vencieron 2-0 y ascendieron tras la prórroga al haber acabado la liga regular en una mejor posición.

Urki Txoperena, jugador de la UD Logroñés, ha llegado a Logroño este verano procedente de Barakaldo. «Es un partido especial. Ahí tengo amigos, he aprendido mucho en ese club, el míster es el mismo... Sé que nos van a exigir mucho pero me hace ilusión jugar contra excompañeros que además son amigos con los que estoy en contacto», reconocía este martes el futbolista durante su presentación oficial.