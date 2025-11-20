Las noticias del día
Estos son los temas que han marcado la actualidad este jueves
La Rioja
Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:03
Justicia
El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
La sala, por cinco votos a dos, le impone además una multa de 7.200 euros y una indemnización de otros 10.000 por ... los daños morales al novio de Ayuso
Justicia
El Gobierno, que no comparte la sentencia, designará un nuevo fiscal general del Estado
El Ejecutivo insiste en reivindicar labor de García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad» al tiempo que hace un llamamiento a mantener la confianza en la justicia.
Transportes
El Alvia que va de Logroño a Madrid se adelanta una hora a partir del 14 de diciembre
La supresión de dos paradas de este tren en Guadalajara y en Calatayud permitirá recortar de lunes a viernes el tiempo del viaje en diez minutos
Transportes
Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona
La mesa de contratación evaluará mañana las ofertas para elegir licitador de un contrato de 2,7 millones de euros durante dos años
Política
«No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR+ tras dejar el partido
Víctor Grandes, primer edil de Viniegra de Abajo, critica la «deriva» de la candidatura de Rita Beltrán y pone voz a unas salidas de cargos públicos regionalistas que también afectan a Nájera o Estollo
Sociedad
Meta, condenada a pagar 542 millones de euros a los medios españoles por competencia desleal
La resolución estima parcialmente la demanda de la prensa digital nacional, que defiende que la publicidad adaptada a los usuarios que hace Meta usa indebidamente sus datos personales
Sucesos
Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja
Tres vecinos denunciaron en agosto los actos vandálicos sufridos por sus coches cuando estaban aparcados en la calle
Culturas
Cierrabares publica un videoclip del tema 'Beltza', dedicado a Dani Porres, su batería fallecido
En octubre de 2024 se celebró un concierto homenaje con varias bandas en la sala Fundición de Logroño y se estrenó en directo la canción
Olimpismo
Fernando Riaño, elegido vocal del Comité Paralímpico Internacional
El directivo del Comité Olímpico Español y deportista de triatlón paralímpico fue el candidato masculino más votado en la elección
Culturas
El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
El Archivo Histórico de la Casa de la Imagen difunde una selección del reportaje que captó la jornada en que murió Franco
