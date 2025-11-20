Las noticias del día

La sala, por cinco votos a dos, le impone además una multa de 7.200 euros y una indemnización de otros 10.000 por ... los daños morales al novio de Ayuso

Justicia El Gobierno, que no comparte la sentencia, designará un nuevo fiscal general del Estado

El Ejecutivo insiste en reivindicar labor de García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad» al tiempo que hace un llamamiento a mantener la confianza en la justicia.

Transportes El Alvia que va de Logroño a Madrid se adelanta una hora a partir del 14 de diciembre

La supresión de dos paradas de este tren en Guadalajara y en Calatayud permitirá recortar de lunes a viernes el tiempo del viaje en diez minutos

Transportes Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona

La mesa de contratación evaluará mañana las ofertas para elegir licitador de un contrato de 2,7 millones de euros durante dos años

Política «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR+ tras dejar el partido

Víctor Grandes, primer edil de Viniegra de Abajo, critica la «deriva» de la candidatura de Rita Beltrán y pone voz a unas salidas de cargos públicos regionalistas que también afectan a Nájera o Estollo

Sociedad Meta, condenada a pagar 542 millones de euros a los medios españoles por competencia desleal

La resolución estima parcialmente la demanda de la prensa digital nacional, que defiende que la publicidad adaptada a los usuarios que hace Meta usa indebidamente sus datos personales

Sucesos Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja

Tres vecinos denunciaron en agosto los actos vandálicos sufridos por sus coches cuando estaban aparcados en la calle

Culturas Cierrabares publica un videoclip del tema 'Beltza', dedicado a Dani Porres, su batería fallecido

En octubre de 2024 se celebró un concierto homenaje con varias bandas en la sala Fundición de Logroño y se estrenó en directo la canción

Olimpismo Fernando Riaño, elegido vocal del Comité Paralímpico Internacional

El directivo del Comité Olímpico Español y deportista de triatlón paralímpico fue el candidato masculino más votado en la elección

Culturas El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez

El Archivo Histórico de la Casa de la Imagen difunde una selección del reportaje que captó la jornada en que murió Franco