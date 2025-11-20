Las noticias del día

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:03

  1. Justicia

    El Tribunal Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

La sala, por cinco votos a dos, le impone además una multa de 7.200 euros y una indemnización de otros 10.000 por ... los daños morales al novio de Ayuso

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2 El Alvia Logroño-Madrid se adelantará una hora, perderá dos paradas y ganará 10 minutos desde el 14 diciembre
  3. 3

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4 Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días
  5. 5

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  6. 6

    «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»
  7. 7 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  8. 8 El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez
  9. 9 «No creo en el acuerdo con la ultraderecha», asegura el único alcalde del PR tras dejar el partido
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

