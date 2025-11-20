LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pasajeros y miembros de tripulación entran en el aeropuerto de Agoncillo. Sonia Tercero

Volotea, Air Nostrum y Vueling se presentan para operar el enlace aéreo Agoncillo-Barcelona

La mesa de contratación evaluará mañana las ofertas para elegir licitador de un contrato de 2,7 millones de euros durante dos años

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:20

Si la licitación de los vuelos a dos destinos internacionales desde Agoncillo quedó desierta porque ninguna compañía aérea quiso presentarse, la conexión entre el aeropuerto riojano y Barcelona sí tiene pretendientes. Concretamente tres: Volotea, Air Nostrum y Vueling.

Las tres compañías han presentado sus ofertas para operar estos vuelos en un concurso abierto por el Gobierno de La Rioja, a través de La Rioja 360 Grados Avanza, que tiene una duración de dos años (desde enero de 2026 hasta diciembre de 2027) y con un precio de salida de 2,77 millones de euros.

La presentación de ofertas se cerraba este jueves y a partir de mañana la mesa de contratación deberá evaluar las ofertas para que los aviones conecten el aeródromo de la capital riojana con El Prat desde la primavera de 2026.

Entre las condiciones exigidas por el Ejecutivo regional estaban la obligatoriedad de entre dos y tres vuelos que permitan la conexión nacional e internacional (que se puedan comprar billetes con destino final a Logroño desde otro aeropuerto europeo vía Barcelona, por ejemplo) o que el avión tenga un mínimo de 100 plazas. En 2026 el mínimo de frecuencias establecido es de 110, que asciende a 134 en 2027

El contrato, además, incluye la obligatoriedad de publicitar La Rioja como destino turístico, lo que ha provocado diversas preguntas durante el proceso, especialmente con el tema del fuselaje publicitario de las aeronaves, durante el proceso.

