El día que murió Franco, por el fotógrafo logroñés Teo Martínez

El logroñés realizó un reportaje sobre cómo se vivió el 20-N, el día en que falleció el dictador Francisco Franco

La Rioja

Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:07

Al estilo de los mejores reporteros americanos, el fotógrafo logroñés Teo Martínez, recientemente fallecido, retrató el 20-N, el día en que murió en la cama el dictador Francisco Franco. Un hecho trascendental para la historia de España, también en Logroño, donde realizó uno de los mejores reportajes sobre ese momento.

Teo fotografió este acontecimiento producido en 1975 con el ojo incisivo que le caracterizaba, con el que dejó una prueba única de cómo se vivió este hecho biológico en Logroño. Supo dar testimonio de esa época tumultuosa como el fotógrafo de raza que era, fijando para la posteridad la efigie de los grandes nombres de la Transición sin perder el pulso de la calle, siempre con su mirada única.

