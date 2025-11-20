Investigados cuatro menores por arrancar y destrozar retrovisores en Santurde de Rioja Tres vecinos denunciaron en agosto los actos vandálicos sufridos por sus coches cuando estaban aparcados en la calle

Tres vecinos de Santurde de Rioja denunciaron el pasado mes de agosto los destrozos causados en sus vehículos cuando se encontraban aparcados en la calle. Los propietarios se encontraron los turismos con los espejos retrovisores arrancados y destrozados, por lo que acudieron a la Guardia Civil de Santo Domingo de la Calzada, que inició una investigación para dar con los autores.

El trabajo de los agentes condujo hasta cuatro mejores, de 15 y 16 años, de nacionalidad española y con domicilio en diferentes localidades. A raíz de las denuncias, los guardias realizaron inspecciones técnico-oculares en los puntos afectados, además de recopilar y analizar información relevante y testimonios aportados por vecinos.

Estas actuaciones permitieron identificar y localizar a los cuatro presuntos responsables de los actos vandálicos, que han sido puestos a disposición de la autoridad judicial y de la fiscalía de menores.

Los hechos, ocurridos durante la noche, provocaron en su momento indignación entre los habitantes del municipio por la naturaleza gratuita de los daños.