LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Grandes, a la derecha, con Sofía Montenegro y Rubén Antoñanzas durante la campaña electoral de 2019. J. H.

El PR+ pierde a su único alcalde: Víctor Grandes se da de baja del partido

El primer edil de Viniegra de Abajo critica la «deriva» de la candidatura de Rita Beltrán a la presidencia de la formación

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:53

Comenta

La cuenta atrás para el congreso regional del Partido Riojano del próximo 14 de diciembre y en el que la arnedana Rita Beltrán será la única candidata se va a hacer larga para la formación regionalista. El cisma se ha abierto y, con él, la salida de cargos y afiliados y la entrada de otros nuevos.

De momento, el miércoles el PR+ perdió formalmente al único alcalde con el que contaba en la presente legislatura. Víctor Grandes, primer edil de Viniegra de Abajo, se dio de baja del partido. «La incorporación de miembros de Vinea es terrible. No comulgo con esas ideas», resume. Para él se trata de una «deriva» de la candidata a la presidencia de Rita Beltrán. «Los acuerdos y las integraciones son buenas. Yo creí en el acuerdo con España Vaciada, pero no con la ultraderecha», indica.

En sus redes sociales, además, dejaba claro que «sin la candidatura de Faus [Fausto Cambero] el Partido Riojano ha sido tomado por la ultraderecha. Esta deriva traiciona el proyecto en el que creí y al que entregué mi tiempo y mi esfuerzo. Yo no estaré nunca al lado de quienes señalan al diferente y juegan con el miedo para ganar poder», escribía.

Grandes no se ha puesto en contacto con Rita («no es la presidente, es la única candidata y no creo que le deba explicaciones porque sabe lo que está haciendo y debe ser consecuente», resume) y tampoco tiene reproches hacia Rubén Antoñanzas. «Lleva muchos años remando con la presidencia, la concejalía en Logroño... Considero que ha intentado hacer bien y que ha trabajado mucho y quería dejarlo. No tengo ningún problema con Rubén, al que me une una gran amistad», incide.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se vende clásico de la noche logroñesa por 400.000 euros
  2. 2 La llegada de miembros de Vinea abre en canal el PR al provocar un nuevo cisma
  3. 3

    Sonoco plantea un ERTE para la fábrica de Mivisa de Aldeanueva de Ebro
  4. 4 Detenidos dos menores por la oleada de robos en trasteros del barrio de El Campillo de Logroño
  5. 5

    Aparecen dos mastines en la N-120 de Nájera y «nadie hizo nada»
  6. 6 Una casa de Nájera se incendia dos veces en cuatro días
  7. 7

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  8. 8 Salud activa un punto de vacunación sin cita previa ante el incremento temprano de la gripe
  9. 9

    «El cáncer es una putada, pero cuando sales adelante llevas aprendidas unas lecciones que te van a durar para el resto de tu vida»
  10. 10 Los barrios de El Cortijo, El Cubo y Valdegastea estrenan 33 kilómetros de red ciclopeatonal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El PR+ pierde a su único alcalde: Víctor Grandes se da de baja del partido

El PR+ pierde a su único alcalde: Víctor Grandes se da de baja del partido