El PR+ pierde a su único alcalde: Víctor Grandes se da de baja del partido El primer edil de Viniegra de Abajo critica la «deriva» de la candidatura de Rita Beltrán a la presidencia de la formación

Víctor Soto Logroño Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:53 Comenta Compartir

La cuenta atrás para el congreso regional del Partido Riojano del próximo 14 de diciembre y en el que la arnedana Rita Beltrán será la única candidata se va a hacer larga para la formación regionalista. El cisma se ha abierto y, con él, la salida de cargos y afiliados y la entrada de otros nuevos.

De momento, el miércoles el PR+ perdió formalmente al único alcalde con el que contaba en la presente legislatura. Víctor Grandes, primer edil de Viniegra de Abajo, se dio de baja del partido. «La incorporación de miembros de Vinea es terrible. No comulgo con esas ideas», resume. Para él se trata de una «deriva» de la candidata a la presidencia de Rita Beltrán. «Los acuerdos y las integraciones son buenas. Yo creí en el acuerdo con España Vaciada, pero no con la ultraderecha», indica.

En sus redes sociales, además, dejaba claro que «sin la candidatura de Faus [Fausto Cambero] el Partido Riojano ha sido tomado por la ultraderecha. Esta deriva traiciona el proyecto en el que creí y al que entregué mi tiempo y mi esfuerzo. Yo no estaré nunca al lado de quienes señalan al diferente y juegan con el miedo para ganar poder», escribía.

Grandes no se ha puesto en contacto con Rita («no es la presidente, es la única candidata y no creo que le deba explicaciones porque sabe lo que está haciendo y debe ser consecuente», resume) y tampoco tiene reproches hacia Rubén Antoñanzas. «Lleva muchos años remando con la presidencia, la concejalía en Logroño... Considero que ha intentado hacer bien y que ha trabajado mucho y quería dejarlo. No tengo ningún problema con Rubén, al que me une una gran amistad», incide.