Justo Rodríguez

El Alvia que va de Logroño a Madrid se adelanta una hora desde el 14 de diciembre

El tren saldrá de la capital riojana a las 06.25 horas de lunes a viernes y regresará todos los días media hora antes, a las 17.32 horas

La Rioja

Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:48

Si algo va a cambiar pronto en el transporte ferroviario es el horario de salida y de llegada del tren Alvia que va de Logroño a Madrid. Desde el 14 de diciembre, Renfe adelantará su partida a primera hora de la mañana y su vuelta desde la capital del país por la tarde.

Con esta modificación, el Alvia saldrá de Logroño a las 06.25 horas para llegar a Madrid a las 09.58 horas, según informa Radio Rioja. En total, más de tres horas de viaje -con paradas en Calahorra, Rincón de Soto y Alfaro- que se producirán en este horario de lunes a viernes. El sábado y el domingo, sin embargo, el tren partirá de la estación logroñesa a las 08.47 y a las 10.45 horas, respectivamente.

En sentido inverso, el adelanto del trayecto será de media hora y se producirá todos los días de la semana. El tren saldrá de Madrid a las 17.32 horas y llegará a la capital riojana a las 20.58 horas. Hasta el 14 de diciembre, seguirá saliendo a las 18.02 horas. Esta modificación en el horario también permitirá acortar el tiempo de viaje en diez minutos.

Intercity

Los horarios del Intercity que une Logroño y la capital del país por La Rioja Alta no experimentarán ninguna variación. La salida desde la capital riojana se producirá a las 16.12 horas de lunes a viernes y domingos, mientras que el regreso tendrá lugar a las 08.40 horas de lunes a sábado.

