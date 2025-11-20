Fernando Riaño, elegido vocal del Comité Paralímpico Internacional

La Rioja Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:52 Comenta Compartir

El directivo del Comité Paralímpico Español (CPE) y del Grupo Social ONCE y también deportista de triatlón paralímpico Fernando Riaño ha resultado elegido vocal de la Junta de Gobierno del Comité Paralímpico Internacional (IPC), en la elección celebrada de forma telemática hoy 20 de noviembre.

El español ha sido el candidato masculino más votado y, con su nombramiento, el Comité Paralímpico Español recobra un importante protagonismo a nivel internacional que ya tuvo en su día con la figura de Miguel Sagarra, durante 20 años como vicepresidente y otros cargos.

La elección de los siete miembros del Goberning Board del Comité Paralímpico Internacional debió haberse producido el pasado 27 de septiembre en la Asamblea General de esta entidad celebrada en Seúl (Corea del Sur), en la que resultó reelegido Andrew Parsons como presidente y como nuevos vicepresidentes Leila Marques Mota y John Petersson. Sin embargo, unos problemas técnicos en el procedimiento de votación provocaron la suspensión de la elección de los vocales de la Junta de Gobierno y su traslado este jueves 20 de noviembre, y con un sistema telemático.

Riaño, con discapacidad visual, es miembro del Comité Ejecutivo del CPE, donde es responsable de Relaciones Internacionales y Sostenibilidad, así como director de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales del Grupo Social ONCE, responsabilidad que compatibiliza con la presidencia de la Agencia de Noticias Servimedia. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y como triatleta paralímpico ha sido campeón del mundo de duatlón de larga distancia y de triatlón cross.