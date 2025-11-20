Cierrabares publica un videoclip del tema 'Beltza', dedicado a Dani Porres, su batería fallecido

El 18 de abril de 2024 falleció de un infarto el batería del grupo Cierrabares, Dani Porres, con el que la banda de rock logroñesa ... grabó tres discos y compartió numerosos conciertos, ensayos y mucha vida. Tenía 39 años.

Ahora, como homenaje, el grupo ha publicado un videoclip del tema 'Beltza' compuesto especialmente para él «hermano, amigo y compañero de camino», según refleja la letra.

«Mientras asimilábamos la pérdida de nuestro amigo, nos propusieron tocar en un homenaje que sus amigos de cuadrilla del 'Bunker' prepararon junto a otros grupos como Elenco, La Locura de Baco, La Última Neurona, Pantaloneta Preta, Estrés, Kamino, Flemón Amargo, Wilma Dúo y otros artistas que tuvieron a bien tocar. El concierto se celebró en la sala Fundición el 5 de octubre de 2024», explica Manu, de Cierrabares. En aquella ocasión volvieron a subirse al escenario después de casi diez años.

«Nosotros llevábamos tiempo sin reunirnos y nuestras vidas habían cogido caminos distintos, pero para tal causa decidimos juntarnos y hacer una canción nueva que hablara de él», añade.

Al interpretarla en este concierto fueron muchos los que les animaron a grabarla y así lo hicieron en marzo de 2025 en los estudios Trackstereo de Haro con Dan Díez que también se encargó de los arreglos. Manuel García (voz y letra), Germán (bajo y guitarra española), Nacho 'Zika' (guitarra solista y coros) y Carmelawer (guitarra rítmica) contaron además con Pablo Fernández (primer batería que tuvo Cierrabares, componente en Terzero en Discordia) y con Roberto Martínez (saxofón). Después decidieron realizar su primer vídeo, con Ignacio Matute Ortega, grabado en junio en Álava y en el estudio.

«Nos sentimos muy orgullosos y supone el cierre de nuestra etapa como Cierrabares. No sabemos qué nos deparará el futuro como banda, aunque hay una cosa clara que es que hemos vuelto a estar juntos y nuestras vidas se han vuelto a cruzar», destaca el cantante. Y añade: «Si hacemos algo en un futuro será con otro nombre, porque sin uno de los miembros, no continuaremos como Cierrabares».

El vídeo se ha estrenado este 20 de noviembre, para honrarle el día de su cumpleaños y el título de la canción tiene también un significado emotivo, ya que Beltza era el nombre del perro que acompañó a Dani Porres y que murió poco tiempo antes de fallecer el músico que, además, formó parte de la banda La Ley Innata.

El tema comienza en formato acústico con Manu recitando, para dar paso a sonidos rockeros y letras que evocan momentos que mezclan la tristeza por su ausencia y la alegría por lo vivido, todo emotivo y con especial agradecimiento. «Cómo poder decirte, amigo, que nos dejas el alma desnuda y muy negros latidos, que ya viven todos tus momentos en un rinconcito y te queremos decir que aún envueltos en este dolor, brindaremos porque fue un honor haberte conocido», canta Cierrabares a su compañero Dani Porres para que lo escuche, allá donde esté, con el Beltza.

El vídeo termina con los cuatro músicos del grupo girándose hacia una batería vacía que suena con fuerza al ritmo del estribillo «porque fuimos, porque seremos, hermanos, amigos del camino, compañeros. Porque fuimos, porque seremos, nómadas urbanos persiguiendo sueños. Porque fuimos, porque seremos, hermanos, amigos del camino, compañeros, hermanos amigos de este viaje, compañeros» y la toma subiendo hacia el cielo. Después, aparece una imagen de Dani Porres, risueño, hablando de su perro.