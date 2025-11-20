LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El grupo Cierrabares, del que formó parte Dani Porres, en la imagen circular. LR

Cierrabares publica un videoclip del tema 'Beltza', dedicado a Dani Porres, su batería fallecido

En octubre de 2024 se celebró un concierto homenaje con varias bandas en la sala Fundición de Logroño y se estrenó en directo la canción

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:17

El 18 de abril de 2024 falleció de un infarto el batería del grupo Cierrabares, Dani Porres, con el que la banda de rock logroñesa ... grabó tres discos y compartió numerosos conciertos, ensayos y mucha vida. Tenía 39 años.

