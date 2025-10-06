Las noticias del día
La Rioja
Lunes, 6 de octubre 2025, 21:31
1Sucesos
Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
Varias madres alertaron a la Guardia Civil tras observar su comportamiento sospechoso en zonas infantiles.
2Alfaro
Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico
El accidente ocurrió el jueves en avenida Burgo Viejo.
3Pequeños municipios
Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
El plan +Car abarca dos lotes diferenciados, uno dirigido a once cajeros automáticos y otro móvil para los 117 municipios restantes.
4Sucesos
Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
El conductor del segundo vehículo ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras el accidente, ocurrido en el cruce de la N-232, justo donde empieza la N-124.
5Sucesos
En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
El hombre, de 40 años, se encuentra en la UCI tras ser trasladado al hospital San Pedro después del suceso.
6Primeras reservas
Éxito de los viajes del Imserso: se agotan dos salidas en tres minutos
Las agencias de la región gestionan las reservas de los primeros «afortunados» a la espera del día fuerte del proceso, que será este martes.
7Especies invasoras
El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
Ecologistas en Acción pide la creación del Catálogo Riojano de Especies Exóticas Invasoras y medidas urgentes de control.
8Integrantes de la flotilla
Israel prorroga la detención de la activista española acusada de morder a una funcionaria
Estaba detenida junto al resto de integrantes de la flotilla y permanecerá detenida hasta el miércoles, según ha informado la Policía israelí.
9Fútbol
Copa del Rey: Náxara-Eibar, SDL-Racing de Santander y UDL-Ponferradina
Dos equipos de Segunda y uno de Primera RFEF, rivales de los riojanos en la primera eliminatoria del torneo del KO.
10Francia
Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu horas después de presentar su primer Gobierno
El galo, designado el 10 de septiembre, renuncia ante la amenaza de una moción de censura exitosa y después de que su gabinete no gustara a la derecha republicana, su socio minoritario.