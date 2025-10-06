Las noticias del día Descubre cuáles han sido las informaciones más relevantes de la jornada

La Rioja Lunes, 6 de octubre 2025, 21:31

1 Sucesos Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete

Varias madres alertaron a la Guardia Civil tras observar su comportamiento sospechoso en zonas infantiles.

2 Alfaro Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico

El accidente ocurrió el jueves en avenida Burgo Viejo.

3 Pequeños municipios Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos

El plan +Car abarca dos lotes diferenciados, uno dirigido a once cajeros automáticos y otro móvil para los 117 municipios restantes.

4 Sucesos Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri

El conductor del segundo vehículo ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras el accidente, ocurrido en el cruce de la N-232, justo donde empieza la N-124.

5 Sucesos En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño

El hombre, de 40 años, se encuentra en la UCI tras ser trasladado al hospital San Pedro después del suceso.

6 Primeras reservas Éxito de los viajes del Imserso: se agotan dos salidas en tres minutos

Las agencias de la región gestionan las reservas de los primeros «afortunados» a la espera del día fuerte del proceso, que será este martes.

7 Especies invasoras El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación

Ecologistas en Acción pide la creación del Catálogo Riojano de Especies Exóticas Invasoras y medidas urgentes de control.

8 Integrantes de la flotilla Israel prorroga la detención de la activista española acusada de morder a una funcionaria

Estaba detenida junto al resto de integrantes de la flotilla y permanecerá detenida hasta el miércoles, según ha informado la Policía israelí.

9 Fútbol Copa del Rey: Náxara-Eibar, SDL-Racing de Santander y UDL-Ponferradina

Dos equipos de Segunda y uno de Primera RFEF, rivales de los riojanos en la primera eliminatoria del torneo del KO.

10 Francia Dimite el primer ministro de Francia Sébastien Lecornu horas después de presentar su primer Gobierno

El galo, designado el 10 de septiembre, renuncia ante la amenaza de una moción de censura exitosa y después de que su gabinete no gustara a la derecha republicana, su socio minoritario.