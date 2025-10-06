Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico

L. R. Lunes, 6 de octubre 2025, 10:03 Comenta Compartir

La joven alfareña de 22 años que sufrió una caída de un patinete eléctrico en la noche del pasado jueves en avenida Burgo Viejo de la localidad riojabajeña falleció en la noche del sábado después de todos los esfuerzos médicos del Hospital Virgen del Camino de Navarra por recuperarla del daño cerebral sufrido. Familiares y amigos le despedirán en un funeral a las 18.00 horas de esta tarde en su localidad.

La llamada de un particular a SOS Rioja advirtió de la caída sufrida por una joven cuando circulaba por avenida Burgo Viejo, uno de los ejes del tráfico de la localidad sobre las 23.25 horas del jueves. Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Local, que la encontraron inconsciente y sangrando. Los intentos por reanimarla fueron constantes y continuaron después de que llegaran medios sanitarios movilizados hasta el lugar. En ese momento, la falta de heridas o rasmazos en las manos, síntoma de que hubiera intentado frenar la caída, dejó la sospecha de que la joven hubiera podido sufrir algún daño cerebral antes de la caída, circunstancia que la investigación del accidente ha barajado sin poder confirmar. La investigación sobre el suceso continúa abierta, según ha conocido este periódico.

La joven fue evacuada en ambulancia al servicio de Urgencias del Hospital Reina Sofía en Tudela. Y, ante la gravedad de lo ocurrido, derivada a Pamplona, con un daño cerebral irreversible que llevó a su fallecimiento horas después, según fuentes cercanas a los hechos.

Temas

Accidentes

Investigación

Alfaro

Sucesos