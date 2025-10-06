LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

RFEF
Fútbol

Copa del Rey: Náxara-Eibar, SDL-Racing de Santander y UDL-Ponferradina

Dos equipos de Segunda y uno de Primera RFEF, rivales de los riojanos en la primera eliminatoria del torneo del KO

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:28

Comenta

Dos segundas y un Primera RFEF serán los rivales de los tres representantes riojanos en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Náxara-Eibar, ... SDL-Racing de Santander y UDL-Ponferradina son los emparejamientos que ha determinado el sorteo celebrado en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la Federación Española. La eliminatoria se disputará, como viene siendo habitual, a partido único en el campo del equipo de menor categoría del 28 al 30 de octubre. Por tanto, La Salera acogerá la eliminatoria entre los riojalteños y los guipuzcoanos, mientras que los dos equipos capitalinos ejercerán de anfitriones ante cántabros y bercianos en el Municipal de Las Gaunas.

