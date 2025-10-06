Dos segundas y un Primera RFEF serán los rivales de los tres representantes riojanos en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Náxara-Eibar, ... SDL-Racing de Santander y UDL-Ponferradina son los emparejamientos que ha determinado el sorteo celebrado en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de la Federación Española. La eliminatoria se disputará, como viene siendo habitual, a partido único en el campo del equipo de menor categoría del 28 al 30 de octubre. Por tanto, La Salera acogerá la eliminatoria entre los riojalteños y los guipuzcoanos, mientras que los dos equipos capitalinos ejercerán de anfitriones ante cántabros y bercianos en el Municipal de Las Gaunas.

La SD Logroñés ha sido el más afortunado si se tiene en cuenta el atractivo del rival. El Racing de Santander comparte actualmente con el Deportivo de La Coruña el liderato de la segunda categoría del fútbol nacional y cuenta con una hinchada fiel que no duda en acompañar a su equipo en sus desplazamientos. Los 241 kilómetros que separan las dos capitales autonómicas parecen distancia más que accesible para que haya un nutrido grupo de aficionados santanderinos en las gradas de Las Gaunas.

Los najerinos, primer riojano en salir en el sorteo, jugarán contra el equipo armero con La Salera como escenario. Precisamente, este fin de semana empataron a uno ante el filial eibarrés en el Grupo II del Segunda Federación. El Eibar es un clásico de las categorías profesionales del fútbol español y actualmente ocupa la décima posición en Segunda, a solo dos puntos de los puestos de 'play off' de ascenso.

El último equipo regional en salir de las urnas fue la UD Logroñés. Cuando se mostró la papeleta del cuadro blanquirrojo ya se habían repartido todos los equipos de Segunda. La fortuna le emparejó con la Ponferradina. Los de El Toralín no lo están pasando bien en este principio de temporada. Actualmente, el equipo berciano es décimo octavo, en puestos de descenso, con solo cuatro puntos en seis jornadas.

El sorteo, que ha contado ya la participación de los equipos de Primera que no juegan la Supercopa, tenía sus particularidades. Los diez equipos procedentes de categorías autonómicas que han superado las eliminatorias previas estaban destinados a medirse con rivales de Primera.

Además, como novedad se dividían los equipos en cuatro grupos siguiendo unos criterios de proximidad geográfica de los que saldrían los emparejamientos posteriores teniendo en cuenta los criterios marcados por la normativa para dirigir el sorteo. Los tres representantes riojanos formaban parte del Grupo 1 -Galicia, País Vasco, Asturias, Castilla y León, Cantabria y La Rioja-, formado por cuatro equipos de Primera, ocho de Segunda, cinco de Primera RFEF, nueve de Segunda RFEF -incluidos los tres riojanos-, cinco de Tercera, uno de Copa Federación y tres procedentes de la eliminatoria previa.

Los riojanos ya sabían que no iban a poder medirse a ningún Primera ya que los cuatro de su grupo iban a enfrentarse a los conjuntos llegados desde las eliminatorias previas.

Grupo 1

Primera División: Celta de Vigo, Real Sociedad, Alavés, Oviedo

Segunda División: Valladolid, Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting de Gijón, Burgos, Deportivo de la Coruña, CyD Leonesa

Primera Federación: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Avilés, Arenas Club

Segunda Federación: Numancia, Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, Ourense, Sámano, Astorga, Náxara

Tercera Federación: Caudal, Tropezón, Portugalete, CD Atlético, Tordesillas

Copa Federación: Ourense

Eliminatoria Previa: Getxo, Puerto de Vega, Negreira