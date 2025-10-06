LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un jugador del Ebro agarra a Juan en el primer partido del curso. CB

El Náxara no podrá jugar su partido de Copa en La Salera

El conjunto blanquiazul está buscando alternativas que cumplan las exigencias de la RFEF ante la negativa casi al 100% de poder jugar en Las Gaunas

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:17

El Náxara no podrá jugar el partido de la Copa del Rey en La Salera. Así se lo ha transmitido la RFEF a la directiva de Najera ya que, según explican fuentes del club blanquiazul, no cumple con las exigencias para acoger este tipo de partido. Recibirá al Eibar, tal y como quiso este lunes el bombo del sorteo, aunque aún se desconoce dónde.

Y es que el campo najerino incumple casi todas normativas que pide la Federación caso de los accesos al campo, el vallado, las zonas mixtas, vestuarios, servicios e iluminación. Lo único que cumple La Salera es que dispone de césped natural, requisito imprescindible en este tipo de eliminatoria.

Ante tal situación, el Náxara ha estado buscando distintos campos en los que poder jugar. La primera opción, y la más clara dada la cercanía, fue Las Gaunas. Sin embargo, dado el trasiego de equipos que están pasando este curso por el tapete del Municipal, la negativa de que el equipo blanquiazul pueda disputar dicho choque parece estar casi asegurada.

Por ello, el club najerino estaría mirando fuera de nuestras fronteras en estadios como Mendizorroza, aunque aún no se sabe al 100% donde podrá disputar su primera eliminatoria de la Copa.

