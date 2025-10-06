Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri El conductor del segundo vehículo ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras el accidente, ocurrido en el cruce de la N-232, justo donde empieza la N-124

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:49 | Actualizado 20:12h. Comenta Compartir

El conductor de una furgoneta ha resultado herido grave en la tarde de este lunes tras producirse una colisión entre un camión y una furgoneta en el cruce de Ollauri, situado en la carretera N-232, justo donde empieza la N-124.

El varón, según ha podido saber Diario LA RIOJA, ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño. Hasta el lugar de los hechos, ocurridos sobre las 18.30 horas, han acudido Bomberos del CEIS-Rioja y una ambulancia.