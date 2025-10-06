Detenido el presunto acosador de menores en lugares públicos de Fuenmayor El arrestado frecuentaba parques infantiles donde observaba a menores de entre 3 y 11 años

La Rioja Lunes, 6 de octubre 2025, 09:41 | Actualizado 10:12h. Comenta Compartir

La Guardia Civil en La Rioja han detenido en Logroño a un varón como presunto autor de un delito de acoso a menores de edad. Al investigado le constan antecedentes policiales y judiciales por delitos contra la libertad -amenazas y coacciones-.

Según varias madres que acudieron a la Guardia Civil de Fuenmayor, este hombre observaba de manera insistente a los niños, permanecía durante horas en los bancos del interior del parque, manipulaba su teléfono móvil con actitud de grabar e, incluso, en determinadas ocasiones llegó a aproximarse a los menores.

Ampliar Guardia Civil

Entre las conductas descritas por las familias destacaron las siguientes: La aproximación a una niña, a la que llegó a besar en la mejilla, la entrega de dinero -monedas- a menores en bares y espacios públicos, el seguimiento a varias niñas de entre 9 y 11 años por distintas calles y su presencia en eventos públicos, en los que fue visto grabando exclusivamente las actuaciones en las que participaban menores.

Las madres afectadas señalaron, además, que habían detectado su presencia en otras localidades cercanas, como Navarrete, en idéntica actitud, logrando identificar el vehículo que utilizaba para desplazarse a estos lugares.

Ante la sensibilidad y gravedad de los hechos denunciados, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja se hicieron cargo de las investigaciones. Tras recabar los distintos testimonios e indicios, procedieron a la investigación del presunto.

Gestión de la Alarma Social en Redes

Ante la rápida difusión por redes sociales y grupos de mensajería vecinal de las sospechas, la Guardia Civil aclara de que, a pesar de tener conocimiento de la difusión de imágenes y mensajes en internet, se optó por una estrategia de cautela informativa

Por tanto, el Instituto Armado, a través de su portavoz, optó por la cautela: no confirmó ni desmintió la información que se estaba difundiendo en redes sociales ni emitió comunicados oficiales al respecto.

Esta decisión, según explica la Guardia Civil, «respondía a la necesidad imperiosa de proteger la investigación en curso». Actuar de esta manera permitió a los agentes:

• Evitar que el investigado se sintiera alertado, lo que podría haber dificultado la obtención de pruebas o provocado su huida.

• Contrastar y verificar de forma discreta todos los testimonios aportados por los progenitores para que el caso pudiera sostenerse ante la Autoridad Judicial.

• Esclarecer los hechos de manera rigurosa y eficaz antes de hacer pública cualquier actuación.