Los once pueblos en los que el Gobierno colocará cajeros automáticos El plan +Car abarca dos lotes diferenciados, uno dirigido a once cajeros automáticos y otro móvil para los 117 municipios restantes

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto con el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, en la presentación del plan de inclusión financiera del mundo rural.

María Aguirre Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 12:13 | Actualizado 12:55h. Comenta Compartir

En los últimos años, la desaparición progresiva tanto de entidades como de oficinas bancarias en los municipios riojanos -especialmente por el fenómeno de la despoblación- ha conllevado de manera pareja la retirada de cajeros automáticos en estas zonas. Una situación que ha dado lugar a tomar medidas, ya anunciadas en el pasado debate por Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, y a la puesta en marcha de un plan para la inclusión financiera de la comunidad: +Car.

El Gobierno riojano, con motivo de luchar contra la despoblación de sus pueblos, ha aprobado el mencionado plan que «supondrá movilizar durante cuatro años una cuantía de dos millones de euros, mediante un contrato de prestación de servicios bancarios a través de cajeros automáticos en el medio rural», según ha explicado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés.

¿Cómo se va a articular?

El plan +Car se va a dirigir a dos lotes diferentes. El primero constará de la instalación de once cajeros automáticos fijos distribuidos en once municipios riojanos que funcionarán 24 horas todos los días del año: Viniegra de Abajo, Villavelayo y Anguiano (en el Alto Najerilla); Villanueva de Cameros y El Rasillo de Cameros (en el Camero Nuevo); Soto en Cameros y Jalón de Cameros (en el Camero Viejo); Santa Engracia de Jubera (en el Valle de Jubera); Los Molinos de Ocón (en el Valle de Ocón); Aguilar del Río Alhama (en el Valle del Alhama); y San Millán de la Cogolla (en el Valle del Cárdenas).

¿Qué requisitos se piden? El suministro e instalación de estos once cajeros «en los establecimientos donde el ayuntamiento los vaya a fijar», ha especificado el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, así como la implantación y actualización continua del software que sea necesario. «Además del mantenimiento integral y la garantía de seguridad del propio cajero, en alarmas, cámaras y seguros», ha agregado León.

El segundo lote se va a destinar a cajeros automáticos móviles en los 117 municipios restantes. «Vamos a contar con dos vehículos adaptados que reúnen todos los estándares en materia de seguridad», ha apuntado Osés. Tanto en esta modalidad como en la de cajeros fijos, los vecinos podrán retirar dinero en efectivo, consultar el saldo, cambio de pin o de idioma, así como otras funcionalidades como «el pago de recibos, la recarga de teléfonos móviles, el ingreso en efectivo o la realización de transferencias», ha apostillado.

En cuanto a sus prestaciones, León ha explicado que «consistirá en la adaptación e instalación de un cajero en cada uno de los vehículos, implantación y mantenimiento del software -igual que en los cajeros fijos- así como el diseño de las rutas y los horarios del servicio». Uno que, en una idea inicial, «intentará al menos pasar dos veces al mes por estos municipios», ha rematado.

En término de licitación, una vez que se ultimen los pertinentes trámites administrativos, se publicará «para que se puedan presentar las empresas interesadas, que contarán con un plazo de dos a cuatro meses para la puesta al servicio efectivo de este plan +Car», ha concluido Osés.