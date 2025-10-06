«Dos de las salidas a Gran Canaria se han agotado en tres minutos»

Iñaki García Logroño Lunes, 6 de octubre 2025, 13:59 | Actualizado 14:17h. Comenta Compartir

Tres minutos. Eso es lo que han tardado en agotarse las plazas para dos de los viajes que el Imserso ofrece en La Rioja con destino a Gran Canaria y a media mañana la mitad de los viajes a las Islas Afortunadas ya estaban completos. Así lo certifica el responsable de las agencias de viajes de la comunidad autónoma, Jesús Ángel Herrera, quien afirma que las primeras horas para gestionar las reservas de este programa de turismo para personas mayores se han desarrollado dentro de los cauces esperados. «Hay muchas más acreditaciones para mañana (este martes)», avisa.

Explica Herrera que el día en el que se abren las reservas son solo unos pocos «los afortunados» con opción a elegir. Cuenta que para determinar quién tiene preferencia se otorgan una serie de puntos que varían en función de la edad del solicitante, sus ingresos, si tiene o no una minusvalía y si viajó el año pasado con el Imserso o no. A partir de ahí, los solicitantes reciben una carta en la que se fija el día para la elección; son las llamadas acreditaciones. «Y para el primer día siempre hay muy pocas», recalcan desde las agencias.

Así, no es de extrañar que a primera hora de este lunes apenas se hayan formado filas en el exterior de las agencias y tampoco se apreciaran demasiados agobios en el interior, aunque en alguno de esos negocios sí que todos los trabajadores atendían al mismo tiempo a clientes interesados tanto en reservar su plaza como en resolver algunas de sus múltiples dudas. «La mayoría tiene claro cómo funciona el proceso porque todos los años es igual, pero hay gente que quiere saber si la ciudad a la que quieren ir está ofertada o no», cuenta el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes. «Algunos, por ejemplo, han escuchado que se ha incluido Cádiz como destino, pero es para otras comunidades y no está disponible desde La Rioja», añade.

Durante estos días, en la mayoría de las agencias de la ciudad un cartel recibe al cliente con el horario de atención para los viajes del Imserso. En unas empezaba este lunes a las diez, en otras a las once y en algunas, como EuroRioja, se ha optado por adelantar el horario de apertura habitual media hora. «Normalmente abrimos a las nueve y media de la mañana y estos días lo hacemos a las nueve», apunta Nuria Ruiz, directora de la oficina de Portales, quien comparte la opinión de Herrera al respecto a este primer día de reservas. «Está siendo un día cómodo porque la gente puede elegir destino, ojalá fueran todos los días así», recalcaba antes de advertir que el mayor volumen de trabajo llegará este martes. «Hay mucha más gente acreditada que plazas», avisa.

«No me han mandado ni la carta»

En el interior de la agencia, unas clientas intentaban reservar el viaje para Málaga. Querían ir las tres juntas, pero el problema era que solo una de ellas podía elegir este lunes. «He reservado y, si ellas al final no tienen plaza, la cancelaremos y cogeremos otra cosa», cuenta Milagros justo después de que Natividad, una de sus amigas, muestre su malestar con algunos aspectos relacionados con estos viajes. «Estoy muy disgustada porque no me han mandado ni la carta», lamenta. «Tampoco hay grandes cosas para elegir; todos los años nos quedamos en lista de espera», apostilla.

Los disgustados se entremezclaban con aquellos que ya habían completado todos los trámites, muchos de ellos con destino a Canarias. «Las programaciones del Imserso cambian cada año y muchas veces solo se ofrece Tenerife, pero este año también han incluido Gran Canaria y eso se está notando», expone Nuria Ruiz antes de afirmar que este martes «será mucho más complicado ayudar a todos». No en vano, en las agencias son conscientes de que habrá gente que no tendrá plaza en el destino deseado. «Cuando les tienes que decir que no pueden ir a Canarias o al circuito que habían elegido, cuesta que el usuario lo acepte y lo comprenda», reconoce Jesús Ángel Herrera.

Para este martes sí se esperan las tradicionales filas en las entradas a las agencias de viajes, mientras que a partir del miércoles el abanico se abre. «Ahí se puede seleccionar el destino y la fecha que quede libre, independientemente de las preferencias que se hubieran marcado en el momento de la inscripción», concluye Herrera.

