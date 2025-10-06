El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación Ecologistas en Acción pide la creación del Catálogo Riojano de Especies Exóticas Invasoras y medidas urgentes de control

La Rioja Logroño Lunes, 6 de octubre 2025

El ailanto (Ailanthus altissima), conocido como árbol del cielo, se ha convertido en una de las especies invasoras más agresivas de La Rioja. Introducido desde China como planta ornamental, este árbol ha colonizado amplias zonas del territorio riojano, desplazando a la vegetación autóctona y alterando el equilibrio de los ecosistemas locales.

Ante su expansión, Ecologistas en Acción ha pedido a la Dirección General de Medio Natural y Paisaje la elaboración de un plan de gestión, control y erradicación. La solicitud se basa en la Ley 2/2023 de biodiversidad y patrimonio natural de La Rioja, que establece la obligación de actuar frente a especies exóticas invasoras.

Una planta invasora difícil de eliminar

El ailanto crece de forma acelerada en cunetas, taludes, riberas y zonas urbanas degradadas. Su capacidad de rebrote y sus toxinas alelopáticas, que impiden el desarrollo de otras plantas, lo convierten en una especie especialmente resistente.

Por su impacto ecológico, figura desde 2013 en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y desde 2019 en la lista europea de especies preocupantes, según el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1262.

Expansión en La Rioja

En la comunidad riojana, el ailanto es frecuente en el valle del Ebro y en las sierras mediterráneas de Leza, Cidacos y Alhama, con presencia puntual en los ríos Iregua, Najerilla y Oja. Vecinos y colectivos ambientales denuncian que el número y tamaño de los ejemplares aumenta cada año sin medidas efectivas de control.

Ecologistas en Acción insiste en que La Rioja necesita su propio Catálogo de Especies Exóticas Invasoras para coordinar esfuerzos y proteger su biodiversidad. Sin una estrategia clara —advierten— el ailanto continuará ganando terreno y comprometiendo los ecosistemas naturales de la región.