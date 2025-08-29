Las noticias del día

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Rioja

Viernes, 29 de agosto 2025, 21:17

  1. 1

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»

Logroño Courier presentará un ERE colectivo de extinción «por motivos productivos» ante la decisión de la multinacional de comercio electrónico de «finalizar la relación mercantil» este próximo domingo.

  1. 2

    La Rioja, una región segura pero con las amenazas del ciberespacio al alza

Con la criminalidad en descenso al caer el 5,2% las infracciones penales convencionales en el primer semestre, la ciberdelincuencia crece el 24,4% de enero a junio, con 1.365 delitos frente a los 1.097 del mismo periodo de 2024.

  1. 3

    La Rioja pierde más de 1.600 autónomos en una década pese a los millones en ayudas

El Ejecutivo ha pagado 32,6 millones desde febrero de 2024 cuando puso en marcha un plan para incentivar el trabajo por cuenta propia.

  1. 4

    MUWI arranca con sabor Valbuena

El festival congrega a más de mil espectadores en una primera jornada prometedora con las bandas locales El Pájaro Volador, Mutagénicos y Psycho Rebel Front.

  1. 5

    La Rioja alcanza el medio millón de viajeros hasta julio en su mejor año turístico

Campings, alojamientos rurales y apartamentos turísticos crecen y apuntan a una campaña histórica.

  1. 6

    El plan para Madre de Dios pasa por adecuar este año un parque con medios propios en el solar del convento

El Ayuntamiento de Logroño plantea un proyecto para acondicionar la iglesia ya en 2026 y añadir nuevos usos compatibles con la actividad del actual centro cívico.

  1. 7

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez

La extinción de los contratos de trabajadores, prevista a partir del 31 de agosto, se demora hasta que el magistrado dé el visto bueno.

  1. 8

    Jesús Rodríguez irrumpe en la lista de España, a la que vuelven Rodri y Carvajal

La presencia del extremo del Como es la gran sorpresa de cara a los duelos que La Roja mantendrá contra Bulgaria y Turquía en septiembre.

  1. 9

    Europa adjudica los primeros 150.000 millones de euros en préstamos para defensa

Se distribuirán entre los 19 países que los han solicitado. 15 de ellos han activado la cláusula de flexibilidad presupuestaria para que no computen como déficit.

  1. 10

    La pistolera que mató a dos niños en Mineápolis disparó hasta 116 balas

La policía cree que actuó solo en busca de notoriedad y cumplía una fantasía perversa.

Top 50
  1. 1

    El lehendakari llama al presidente andaluz y le pide colaboración para frenar la llegada de menores migrantes
  2. 2

    Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»
  Hallan en Logroño el cuerpo de un hombre fallecido en el interior de su coche por causas naturales
  4. 4

    Los primeros despidos por el cierre de CMP, pendientes de la firma del juez
  5. 5

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  6. 6 MUWI arranca con sabor Valbuena
  7. 7

    El recorte de vuelos de Ryanair puede afectar a tres aeropuertos próximos a La Rioja
  Detenido en Calahorra por intentar estrangular y apuñalar a su pareja y prender fuego a su vivienda
  9. 9

    Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador
  El parque de la antigua estación de autobuses de Logroño llevará el nombre de María Teresa Hernández

