Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»

Con la inminente llegada de septiembre, la actividad laboral en muchos centros de trabajo recupera la normalidad tras la clásica 'parálisis' por las vacaciones del ... mes de agosto. Sin embargo, para un grupo de trabajadores el nuevo mes arranca de la peor manera posible, con un ERE de extinción que supondrá el despido colectivo para la plantilla de Logroño Courier SL, «entre sesenta y ochenta trabajadores», calculan los afectados.

Esta empresa, dedicada al reparto de paquetería y que empezó en julio de 2020 con su actividad postal y de correos, es una subcontrata de la multinacional Amazon. Tras cinco años de vínculo contractual con el gigante del comercio electrónico, la relación queda suspendida este próximo domingo. Esta falta de producción tendrá una «repercusión negativa grave en la situación económica» de la empresa y hará «imposible la contiunidad de la actividad productiva», ha trasladado este viernes el administrador de Logroño Courier SL a los representantes de los trabajadores.

Así se lo ha comunicado por carta y también apunta que presentará un expediente de regulación de empleo «con extinción de las relaciones jurídico-laborales con las personas trabajadoras de la empresa». Este ERE se presentará ante las autoridades laborales «en un plazo inmediato» pero ya se está ultimando toda la documentación, añade la empresa.

A los trabajadores este anuncio, del que empezaron a tener conocimiento de manera verbal a mediados de semana, les ha pillado «por sorpresa». En el colectivo de «entre sesenta y ochenta trabajadores, contando indefinidos y eventuales entre personal de oficina, operarios de almacén y repartidores», explican los afectados, hay «desde personas jóvenes de apenas veinte años hasta gente próxima a los 60».