Una furgoneta con el rótulo de Amazon aparcada este viernes fuera de las instalaciones de la empresa Logroño Courier, en el polígono Cantabria. Justo Rodríguez

Una subcontrata de Amazon cierra en Logroño y despedirá a toda la plantilla, «entre 60 y 80 trabajadores»

Logroño Courier presentará un ERE colectivo de extinción «por motivos productivos» ante la decisión de la multinacional de comercio electrónico de «finalizar la relación mercantil» este próximo domingo

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Viernes, 29 de agosto 2025, 14:07

Con la inminente llegada de septiembre, la actividad laboral en muchos centros de trabajo recupera la normalidad tras la clásica 'parálisis' por las vacaciones del ... mes de agosto. Sin embargo, para un grupo de trabajadores el nuevo mes arranca de la peor manera posible, con un ERE de extinción que supondrá el despido colectivo para la plantilla de Logroño Courier SL, «entre sesenta y ochenta trabajadores», calculan los afectados.

